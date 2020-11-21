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    У світі

    У Лівані 70 ув'язнених втекли з в'язниці

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    Дев'ятьох вже вдалося зловити - У Лівані 70 ув'язнених втекли з в'язниці
    Дев'ятьох вже вдалося зловити
    Фото: АР

    Вони вибили двері у своїх камерах, зв'язали охоронців і втекли в місто

    У передмісті ліванської столиці Баабда в суботу, 21 листопада, ув’язнені здійснили масову втечу з в'язниці. Про це повідомив телеканал LBC.

    Зазначається, що, майже 70 осіб вибили двері в своїх камерах, зв'язали охоронців і втекли в місто.

    Сили безпеки оточили район Баабди і переслідують утікачів. Поки їм вдалося зловити лише дев'ять ув'язнених, які вирвалися на свободу.

    Нагадаємо, що поліція Мадагаскару застрелила 20 осіб під час масової втечі з в'язниці.

    Теги: в'язниця місто Ліван
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