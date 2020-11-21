У Лівані 70 ув'язнених втекли з в'язниці
Дев'ятьох вже вдалося зловити
Фото: АР
Вони вибили двері у своїх камерах, зв'язали охоронців і втекли в місто
У передмісті ліванської столиці Баабда в суботу, 21 листопада, ув’язнені здійснили масову втечу з в'язниці. Про це повідомив телеканал LBC.
Зазначається, що, майже 70 осіб вибили двері в своїх камерах, зв'язали охоронців і втекли в місто.
Сили безпеки оточили район Баабди і переслідують утікачів. Поки їм вдалося зловити лише дев'ять ув'язнених, які вирвалися на свободу.
Нагадаємо, що поліція Мадагаскару застрелила 20 осіб під час масової втечі з в'язниці.