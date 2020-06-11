Польська поліція розшукує трьох українок, які втекли з карантину



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Представник поліції міста Вольштин назвав дії жінок «вкрай безвідповідальними»

Українки опинилися на карантині, оскільки в однієї з осіб, яка жила разом з жінками, діагностований коронавірус

У Польщі поліція розшукує трьох українок, які кілька днів тому приїхали на заробітки і втекли з примусового карантину після того, як в однієї з їхніх співмешканок виявили коронавірус.

Про це повідомляє Dziennik.pl.

Розшуком громадянок України займається поліція Великопольського воєводства.

«Усі вони працювали на одному з підприємств на території Пшемент. Вони опинилися на карантині, оскільки в однієї з осіб, яка жила разом з цими жінками, діагностований коронавірус», - заявив представник поліції міста Вольштин Войцех Адамчик.

Він назвав дії жінок «вкрай безвідповідальними», адже вони також можуть бути інфікованими.

Представник поліції зазначив, що за порушення умов карантину жінкам загрожує від шести місяців до восьми років ув'язнення.

До слова, прем'єр України пояснив, за яких умов країна повернеться до жорсткого карантину.