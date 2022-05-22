У Лондоні на репетиції військового параду впали трибуни: є постраждалі

У Лондоні п'ятеро людей постраждали на репетиції параду до ювілею правління Єлизавети II

Під час огляду генерал-майора на параді кінної гвардії дві частини оглядової трибуни, на жаль, не витримали

У Лондоні проходила репетиція військового параду на честь 70-річного правління королеви Єлизавети II, проте захід довелося перервати, оскільки обрушилися дві трибуни. Внаслідок інциденту постраждали п'ятеро людей, повідомляє Mirror.

«Під час огляду генерал-майора на параді кінної гвардії дві частини оглядової трибуни, на жаль, не витримали, що призвело до невеликої кількості поранень. Натовпи були евакуйовані з трибун», – заявив представник армії.

фото: Mirror

Госпіталізація була потрібна трьом постраждалим, ще двом жінкам надали допомогу на місці. У Міноборони Великої Британії заявили, що вже з'ясовують причини інциденту.

фото: Mirror

Військовий парад з нагоди ювілею правління Єлизавети II відбудеться у центрі Лондона 2 червня: у ньому візьмуть участь 1,4 тис. військовослужбовців із різних підрозділів королівських збройних сил, 200 коней та 400 музикантів. Вони пройдуть традиційним маршрутом - від Букінгемського палацу по вулиці Мелл до плац-параду кінної гвардії у супроводі членів монаршої сім'ї верхи або в каретах.