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    У Лондоні на репетиції військового параду впали трибуни: є постраждалі

    У Лондоні п'ятеро людей постраждали на репетиції параду до ювілею правління Єлизавети II - У Лондоні на репетиції військового параду впали трибуни: є постраждалі
    У Лондоні п'ятеро людей постраждали на репетиції параду до ювілею правління Єлизавети II
    фото: Mirror

    Під час огляду генерал-майора на параді кінної гвардії дві частини оглядової трибуни, на жаль, не витримали

    У Лондоні проходила репетиція військового параду на честь 70-річного правління королеви Єлизавети II, проте захід довелося перервати, оскільки обрушилися дві трибуни. Внаслідок інциденту постраждали п'ятеро людей, повідомляє Mirror.

    «Під час огляду генерал-майора на параді кінної гвардії дві частини оглядової трибуни, на жаль, не витримали, що призвело до невеликої кількості поранень. Натовпи були евакуйовані з трибун», – заявив представник армії.

    фото: Mirror

    фото: Mirror

    Госпіталізація була потрібна трьом постраждалим, ще двом жінкам надали допомогу на місці. У Міноборони Великої Британії заявили, що вже з'ясовують причини інциденту.

    фото: Mirror

    фото: Mirror

    Військовий парад з нагоди ювілею правління Єлизавети II відбудеться у центрі Лондона 2 червня: у ньому візьмуть участь 1,4 тис. військовослужбовців із різних підрозділів королівських збройних сил, 200 коней та 400 музикантів. Вони пройдуть традиційним маршрутом - від Букінгемського палацу по вулиці Мелл до плац-параду кінної гвардії у супроводі членів монаршої сім'ї верхи або в каретах.

    Теги: Королева Єлизавета II парад Велика Британія
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    У Лондоні на репетиції військового параду впали трибуни: є постраждалі