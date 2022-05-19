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    Британія пришле Україні нову зброю і допоможе із експортом зерна

    Британія надасть Україні далекобійну артилерію, протикорабельні ракети і дрони, а також допоможе експортувати зерно - Британія пришле Україні нову зброю і допоможе із експортом зерна
    Британія надасть Україні далекобійну артилерію, протикорабельні ракети і дрони, а також допоможе експортувати зерно
    фото: Facebook Бориса Джонсона

    Збройні сили України отримають британські артилерію і протикорабельні ракети

    Борис Джонсон і Володимир Зеленський обговорили допомогу Великої Британії Україні, зокрема, постачання зброї українській армії. Про це голова британського уряду повідомив у Twitter.

    Джонсон похвалив відважних захисників Маріуполя і поінформував Зеленського про військову підтримку, зокрема, про далекобійну артилерію, протикорабельні ракети та бойові безпілотники.

    «Це частина нашого додаткового пакету військової допомоги Україні в розмірі 1,3 млрд фунтів стерлінгів», – пояснив Джонсон.

    Крім того, президент України та прем’єр-міністр Великої Британії обговорили боротьбу із глобальними економічними збитками, які завдає світу агресія Кремля. Зокрема, можливість в обхід чорноморських портів розблокування експорту українського зерна. «Ми розглядаємо варіанти термінового відкриття морських та наземних шляхів постачання українських зернових запасів», – пояснив Борис Джонсон.

    Британський прем’єр також нагадав, що до країни прибули більше 50 тис. українських біженців, і «ми робимо все можливе, щоб допомогти їм побудувати життя тут».

    Велика Британія, заявив Джонсон, непохитно і рішуче підтримує Україну у війні з рашистськими загарбниками.

    Нагадаємо, що Британія є одним із найпослідовніших союзників України у війні проти країни-агресора. Так, у другій половині міністерка закордонних справ Ліз Трасс заявила, що союзникам треба вдвічі збільшити свою підтримку України в її боротьбі проти Росії.

    У кінці квітня прем’єр Джонсон прямо заявив, що Велика Британія хоче, аби плани Путіна щодо України провалилися.

    А у середині травня члени парламенту Великої Британії заявили, що Росію потрібно виключити з Радбезу ООН.

    Теги: росія окупанти зброя війна зерно Велика Британія Володимир Зеленський Україна окупація Боріс Джонсон #stoprussia
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    Британія пришле Україні нову зброю і допоможе із експортом зерна