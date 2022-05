Британія пришле Україні нову зброю і допоможе із експортом зерна

Борис Джонсон і Володимир Зеленський обговорили допомогу Великої Британії Україні, зокрема, постачання зброї українській армії. Про це голова британського уряду повідомив у Twitter.

Джонсон похвалив відважних захисників Маріуполя і поінформував Зеленського про військову підтримку, зокрема, про далекобійну артилерію, протикорабельні ракети та бойові безпілотники.

«Це частина нашого додаткового пакету військової допомоги Україні в розмірі 1,3 млрд фунтів стерлінгів», – пояснив Джонсон.

Крім того, президент України та прем’єр-міністр Великої Британії обговорили боротьбу із глобальними економічними збитками, які завдає світу агресія Кремля. Зокрема, можливість в обхід чорноморських портів розблокування експорту українського зерна. «Ми розглядаємо варіанти термінового відкриття морських та наземних шляхів постачання українських зернових запасів», – пояснив Борис Джонсон.

Британський прем’єр також нагадав, що до країни прибули більше 50 тис. українських біженців, і «ми робимо все можливе, щоб допомогти їм побудувати життя тут».

Велика Британія, заявив Джонсон, непохитно і рішуче підтримує Україну у війні з рашистськими загарбниками.

