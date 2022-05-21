Загадки на долоні у Путіна: що пише світова преса

Таролог зробив прогноз щодо долі диктатора

Світова преса активно висвітлює війну в Україні. Які саме теми та перших шпальтах газет були 20 травня, проаналізував член Ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, медіа-експерт Сергій Чернявський.

Велика Британія

The Economist: «Майбутня продовольча катастрофа». Війна схиляє тендітний світ до масового голоду. Виправити це – справа кожного

Вторгнувшись в Україну , Володимир Путін може знищить життя людей, які перебувають далеко від поля бою. Війна б’є по глобальній продовольчій системі, ослабленій COVID-19 , зміною клімату та енергетичним шоком. Український експорт зернових та олійних культур переважно зупинився, а російський – під загрозою. Ціни на пшеницю, що виросли на 53% з початку року, підскочили ще на 6% 16 травня після того, як Індія заявила, що призупинить експорт через тривожну спеку.

Антоніу Гутерріш, генеральний секретар ООН , попередив 18 травня, що найближчі місяці загрожують «привидом глобального дефіциту продовольства», який може тривати роками. Висока вартість основних продуктів харчування вже підвищила кількість людей, які не можуть бути впевнені в тому, що матимуть достатньо їжі. Число зросло на 440 мільйонів, до 1,6 мільярда.

Майже 250 мільйонів перебувають на межі голоду. Якщо, як імовірно, війна затягнеться, а поставки з Росії та України будуть обмежені, ще сотні мільйонів людей можуть впасти в бідність.

Росія та Україна постачають 28% світової пшениці, 29% ячменю, 15% кукурудзи та 75% соняшникової олії.

Негайне полегшення принесе прорив Чорноморської блокади. Приблизно 25 мільйонів тонн кукурудзи та пшениці, що еквівалентно річному споживанню в усіх найменш розвинених економіках світу, перебуває в пастці в Україні. Потрібно включити три країни: Росія повинна дозволити українське судноплавство; Україна має розмінувати підхід до Одеси; і Туреччині потрібно пропустити морський супровід через Босфор.

Daily Telegraph: «Американська ракета може покласти край російській продовольчій блокаді». Кілька країн, як стверджується, готові відправити гарпуни для затоплення російських військових кораблів у Чорному морі. Сполучені Штати також розглядають можливість відправки Україні передових протикорабельних ракет для затоплення російських військових кораблів у Чорному морі та припинення продовольчої блокади Кремля.

Європа

Литва. Klaipeda: «Загадки на долоні у Путіна». Таролог і хіромант Леопольдас Малінаускас, який переглянув зображення долоні Володимира Путіна, зроблені на параді Перемоги, зробив прогноз щодо долі диктатора. За його словами, президенту Росії загрожує не рання смерть.

Швейцарія. Tages-Anzeige: «Клан Путіна тривалий час почував себе в Давосі дуже комфортно». На Всесвітньому економічному форумі в Давосі (WEF) наступного тижня президента Росії Володимира Путіна – на відміну від минулого року – не чекають. Іншим росіянам, яких там вітали протягом багатьох років, також не пускають на WEF через напад Росії на Україну. Путіну більше не раді у місці, яке його приваблювало.

Ще в 1990-х роках він разом із сім’єю кілька разів відпочивав у Давосі. Зовсім недавно члени його клану також були там інкогніто. Дочка Путіна Катерина, наприклад, брала участь у заході WEF у 2015 році під фальшивим прізвищем. У той же час новий чоловік її матері купив розкішну квартиру в Давосі. Квартира зареєстрована і донині на ім’я чоловіка, який одружився з старшою за нього приблизно на 20 років Людмилою Путіною і став дуже заможним.

США

NYT: «Росія готується анексувати частини південного сходу України». Росія, схоже, закладала основу для анексії ділянок південного сходу України. Марат Хуснуллін, заступник прем'єр-міністра Росії з інфраструктури, здійснив поїздку регіоном на цьому тижні і виклав плани щодо встановлення повного контролю над життєво важливою інфраструктурою, включаючи найбільшу в Європі атомну електростанцію.

«Я приїхав сюди, щоб надати максимальні можливості для інтеграції», – цитують Хуснулліна російські ЗМІ.

Як ще одна ознака того, що Москва готується наполягати на русифікації регіону – як це було в Криму з моменту захоплення його в 2014 році – російські офіційні особи вже зробили кроки щодо запровадження рубля.

Хуснуллін сказав, що Росія навіть має намір стягувати з України плату за електроенергію, яку виробляє українська атомна електростанція. Її російські сили окупували в перші тижні вторгнення.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія заблокувала в портах України близько 90 млн тонн зерна.

За останнім даними, росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України 500 тисяч тонн зерна, а також десятки тисяч тонн соняшникові олії, сотні кілограмів овочів і вкрали в українських аграріїв сільгосптехніку.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що деякі країни хотіли купити зерно, яке Росія вкрала в України.

Також відомо, що Росія може викрасти з окупованих регіонів України зерна на $450 млн.