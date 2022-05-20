Свавілля кремлівського боса: що пише світова преса

У Росії наростає критика хронічно невдалого ведення війни

Світова преса активно висвітлює війну в Україні. Які саме теми та перших шпальтах газет були 19 травня, проаналізував член Ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, медіа-експерт Сергій Чернявський.

Велика Британія

The Guardian: «Хлопчик у бункері». У руїнах українського села залишилася лише одна дитина. Тимофій Сєїдов – єдина дитина, яка залишилася у своєму селі під Харковом на північному сході України. Восьмирічний хлопчик проводить більшу частину свого часу, малюючи за маленьким столом, тьмяно освітленим зверху крихітною світлодіодною лампою в кутку. Це майже повністю темний підвал площею 40 на 5 метрів, який він ділить із 23 іншими людьми, включаючи його маму, тітку та бабусю.

На його картинах багато танків. Але сьогодні, у напівтемряві, він працює над монстрами, яких, за його словами, він пам'ятає із мультфільму, що дивився на YouTube перед війною. Він також іноді малює щасливіші сцени з будинками під сонцем і веселкою в небі. Це його світ. За межами цього підземелля він не був кілька місяців.

У його кутку є фігурка Людини-павука, кілька колод карт, настільна гра «Лицар Майк» та колекція фломастерів та олівців, але Тимофій не бачив іншої дитини з 30 квітня, коли більшість підвалу було евакуйовано.

Цей тихий, ввічливий хлопчик та його сім'я живуть тут, під руїнами двоповерхового дитячого садка та медичного центру в селі Кутузівка, за 12 миль на схід від Харкова, відколи 24 лютого розпочалася війна в Україні.

Боротьба під Кутузівкою була запеклою. Перебуваючи ближче до Росії, ніж будь-яке інше велике українське місто, Харків був ключовою метою Володимира Путіна. До війни населення Кутузівки становило 1500 чоловік. Сьогодні їх менше ніж 50.

Підпис під фото: «Восьмирічний Тимофій малює поруч зі своєю тіткою Яною Сотниковою у слабоосвітленому підвалі під Харковом».

Independent вийшла із заголовком: «Солдат визнав військовий злочин на першому суді». Російському 21 річному бійцю загрожує довічне ув'язнення після того, як він зізнався, що вбив 62-річного українця.

Європа

Kurier: «Президент як полководець: критика путінської війни». Кремлівський бос сам ухвалює найважливіші рішення. На Заході війна в Україні розглядається як свавілля кремлівського боса. Цю оцінку наразі підтверджують і західні спецслужби. Путін навіть втручається у планування окремих військових операцій, діючи як бригадний генерал.

Однак у той час у Росії наростає і критика хронічно невдалого ведення війни. Близькі соратники, такі як Рамзан Кадиров, губернатор Чечні, відомий своєю жорстокістю, закликають до жорсткіших дій.

Швейцарія. Blick: «Бережіть нашу електрику!». Дефіцит електроенергії загрожує настати раніше, ніж очікувалося. Федеральна комісія з електроенергетики спрогнозувала його на 2025 рік. Але через війну в Україні це може стати фактом вже наступної зими. Зрештою, ми хочемо уникнути російського газу та нафти, і в найближчому майбутньому нам буде потрібно набагато більше електроенергії.

Туреччина. Daily Sabah: «Союзники по НАТО повинні поважати занепокоєння Туреччини». Туреччина заявляє, що не погодиться на будь-яке розширення, яке може зробити військовий альянс менш захищеним або завдати шкоди його власній безпеці, оскільки президент Ердоган закликав країни-члени поважати занепокоєння Туреччини на тлі спроб Фінляндії та Швеції до вступу в НАТО.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що Росія не змогла досягти своєї стратегічної мети в Україні, але все ще не відмовляється від неї.

До слова, Туреччина блокує розгляд заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.

Напередодні Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО.

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