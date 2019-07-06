У Лондоні охрестили сина принца Гаррі



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Королева Єлизавета II не відвідала хрестини через щільний графік

Церемонія хрещення Арчі пройшла в приватному порядку без присутності публіки

Архієпископ Кентерберійський хрестив сьогодні сина британського принца Гаррі та його дружини Меган. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що церемонія хрещення Арчі пройшла в приватному порядку без присутності публіки. Хрещені батьки дитини також не називаються.

«Церемонію в каплиці Віндзорського замку відвідали батько Гаррі принц Чарльз і його дружина герцогиня Корнуольська Камілла, його старший брат принц Вільям з дружиною герцогинею Кембриджською Кетрін, мати Меган Дория Рагланд. Також були присутні сестри покійної принцеси Діани, матері Гаррі: леді Джейн Феллоуз і леді Сара Маккоркодейл. Всі вони відображені на офіційній фотографії з хрестин, яку розповсюдила королівська сім'я», - йдеться у повідомленні.

Королева Єлизавета II не відвідала хрестини через щільний графік.

Британський таблоїд Daily Mail пише, що бажання принца Гаррі і Меган провести церемонію в приватному порядку без присутності телекамер і фотографів викликало невдоволення у шанувальників королівської родини. Вони зазначають, що недавно герцог і герцогиня Сассекські витратили близько 2,4 млн фунтів на ремонт своєї нової резиденції котеджу Фрогмор. Кошти були взяті з допомоги королівській сім'ї, яка фінансується платниками податків.

Видання зазначає, що британців обурило бажання молодих батьків використовувати ці гроші на ремонт, але при цьому неготовність їх брати участь у публічній церемонії хрестин.