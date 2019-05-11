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    «З України до Голлівуду»: уже готова стрічка про українців

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    «З України до Голлівуду»: уже готова стрічка про українців

    Українці відіграли неабияку роль у створенні славнозвісної «фабрики мрій» і виникненні «Оскара»

    Компанія «Fresh production group» представила Державному агентству України з питань кіно документальний фільм «З України до Голлівуду».

    Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

    «Мало хто знає, що наші співвітчизники відіграли неабияку роль у створенні славнозвісної «фабрики мрій», виникненні «Оскара» та сприяли появі найкращих американських фільмів, що стали історією світового кіномистецтва. Майже кожен з них має свою зірку на «Алеї слави», «Оскар» чи «Золотий глобус», - повідомляє Держкіно.

    Цей проект став одним із переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно. Режисерами стрічки є Галина Кувівчак-Сахно та Станіслав Сукненко, сценарій написав Станіслав Сукненко. Продюсерами стрічки виступили Олег Щербина та Юлія Чернявська.

    Сума державної фінансової підтримки проекту становить 2 млн 705 тис. грн при загальній вартості виробництва 3 млн 527 тис. грн.

    Зйомки стрічки проходили в Україні та США.

    Український глядач зможе побачити фільм «З України до Голлівуду» після фестивальної історії картини.

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