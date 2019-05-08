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    Суспільство

    У столичному виші виникла пожежа

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    З приміщення евакуювали 150 осіб - У столичному виші виникла пожежа
    З приміщення евакуювали 150 осіб

    Пожежа виникла в одному з корпусів Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого

    У Києві рятувальники ліквідували пожежу в одному з корпусів Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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    «8 травня о 13:26 до оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в одному із столичних університетів на вул. Коновальця, що у Печерському районі», - йдеться у повідомленні.

    Рятувальники встановили, що пожежа виникла в офісному приміщенні на 2-му поверсі 4-поверхової будівлі.

    «На свіже повітря було виведено близько 150 осіб. Вже о 13:52 пожежу було локалізовано, а вже о 13:54 – ліквідовано. В результаті загоряння пошкоджено 1 кв. м офісних речей», - зазначили у ДСНС.

    На місці події працювало 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 28 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.

    На щастя, ніхто не постраждав.

    Наразі обставини виникнення пожежі з’ясовуються.

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