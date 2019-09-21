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    У світі

    У Мадриді тисячі людей протестувати проти насильства над жінками

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    Тисячі людей протестувати проти насильства над жінками - У Мадриді тисячі людей протестувати проти насильства над жінками
    Тисячі людей протестувати проти насильства над жінками
    Фото REUTERS

    В Іспанії за минулий рік було зареєстровано понад 40 випадків, коли жінки були вбиті їх партнером або колишніми партнерами

    Тисячі протестувальників зібралися в центрі Мадрида, щоб привернути увагу до гострої в країні проблеми домашнього насильства.

    Про це повідомляє Reuters.

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    В Іспанії за минулий рік було зареєстровано понад 40 випадків, коли жінки були вбиті їх партнером або колишніми партнерами.

    Протестувальники в п’ятницю несли плакати з написом «Ми не хочемо продовжувати рахувати жертви» і скандували «Ми не самотні», розмахуючи парасольками під проливним дощем.

    За даними урядової статистики, понад 1000 осіб було вбито в результаті домашнього насильства з моменту появи записів в 2003 році.

    Згідно з дослідженням, проведеним ЄС в 2014 році, рівень зареєстрованого насильства з боку партнерів в Іспанії є одним з найнижчих в Європі, а Іспанія вважається країною Європейського союзу з найбільш помітною кампанією проти насильства в сім’ї.

    Як повідомлялося, у єгипетській столиці та ряді інших міст відбулися демонстрації проти президента країни Абдула Фаттаха аль-Сісі, під час яких проти активістів поліція застосувала сльозогінний газ.

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