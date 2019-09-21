У Херсоні з центру реабілітації втекли семеро вихованців



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Семеро неповнолітніх віком від 11 до 16 років самовільно покинули заклад

У Херсоні з центру соціально-психологічної реабілітації втекли 7 неповнолітніх.

Про це повідомляє УНН у правоохоронних органах.

Семеро неповнолітніх віком від 11 до 16 років самовільно покинули заклад. Пізніше двох з них (2005 та 2007 років народження) виявили у стані алкогольного сп’яніння в одному з дворів міста.

Підлітків госпіталізували. Місце перебування решти неповнолітніх встановлюється.

Нагадаємо, на Черкащині затримали злочинців, які скоїли збройний напад на автозаправку. Нападникам оголошено про підозру, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.