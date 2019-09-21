Поліція застосувала сльозогінний газ під час масових протестів у Єгипті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Масові протести у Єгипті Фото AFP

Сотні єгиптян вийшли на площу Тахрір в Каїрі, вимагаючи відставки президента країни Абдули Фаттаха аль-Сісі

У єгипетській столиці та ряді інших міст відбулися демонстрації проти президента країни Абдула Фаттаха аль-Сісі, під час яких проти активістів поліція застосувала сльозогінний газ.

Про це повідомляє BBC.

«Сотні єгиптян вийшли на площу Тахрір в Каїрі, вимагаючи відставки президента країни Абдули Фаттаха аль-Сісі. Подібні акції мали місце і в інших містах Єгипту. Причиною протестів стали звинувачення уряду Сісі в корупції. Проти демонстрантів поліція застосувала сльозогінний газ», – йдеться в повідомленні.

Small protest, maybe 100-200 people near #Tahrir chanting against regime like 20 min ago, now scattered, still lot of unrest #Egypt pic.twitter.com/vx6H7nk76l — Eduard Cousin (@EduardCousin) September 20, 2019

Всього в ході протестів було заарештовано, як повідомляється, 5 осіб.

Це практично перші протести проти президента з моменту, коли Сісі зайняв свою посаду в 2014 році.

Сісі прийшов до влади після того як очолив військовий переворот у 2013 році проти демократичного обраного президента Єгипту Мохаммеду Мурсі.

Нагадаємо, Трамп назвав президента Єгипту своїм «улюбленим диктатором».

За роки правління нинішнього єгипетського президента в країні спостерігається все більше порушень прав людини. Харакерно в цьому плані те, що на виборах 2018 року Сісі набрав офіційно 97% голосів.