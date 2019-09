Поліція застосувала сльозогінний газ під час масових протестів у Єгипті

Сотні єгиптян вийшли на площу Тахрір в Каїрі, вимагаючи відставки президента країни Абдули Фаттаха аль-Сісі

У єгипетській столиці та ряді інших міст відбулися демонстрації проти президента країни Абдула Фаттаха аль-Сісі, під час яких проти активістів поліція застосувала сльозогінний газ.

Про це повідомляє BBC.

«Сотні єгиптян вийшли на площу Тахрір в Каїрі, вимагаючи відставки президента країни Абдули Фаттаха аль-Сісі. Подібні акції мали місце і в інших містах Єгипту. Причиною протестів стали звинувачення уряду Сісі в корупції. Проти демонстрантів поліція застосувала сльозогінний газ», – йдеться в повідомленні.

Small protest, maybe 100-200 people near #Tahrir chanting against regime like 20 min ago, now scattered, still lot of unrest #Egypt pic.twitter.com/vx6H7nk76l