Поліція застосувала сльозогінний газ під час масових протестів у Єгипті
Масові протести у Єгипті
Сотні єгиптян вийшли на площу Тахрір в Каїрі, вимагаючи відставки президента країни Абдули Фаттаха аль-Сісі
У єгипетській столиці та ряді інших міст відбулися демонстрації проти президента країни Абдула Фаттаха аль-Сісі, під час яких проти активістів поліція застосувала сльозогінний газ.
Про це повідомляє BBC.
«Сотні єгиптян вийшли на площу Тахрір в Каїрі, вимагаючи відставки президента країни Абдули Фаттаха аль-Сісі. Подібні акції мали місце і в інших містах Єгипту. Причиною протестів стали звинувачення уряду Сісі в корупції. Проти демонстрантів поліція застосувала сльозогінний газ», – йдеться в повідомленні.
Small protest, maybe 100-200 people near #Tahrir chanting against regime like 20 min ago, now scattered, still lot of unrest #Egypt pic.twitter.com/vx6H7nk76l— Eduard Cousin (@EduardCousin) September 20, 2019
Всього в ході протестів було заарештовано, як повідомляється, 5 осіб.
Це практично перші протести проти президента з моменту, коли Сісі зайняв свою посаду в 2014 році.
Нагадаємо, Трамп назвав президента Єгипту своїм «улюбленим диктатором».
За роки правління нинішнього єгипетського президента в країні спостерігається все більше порушень прав людини. Харакерно в цьому плані те, що на виборах 2018 року Сісі набрав офіційно 97% голосів.