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    У світі

    Поліція застосувала сльозогінний газ під час масових протестів у Єгипті

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    <p>Масові протести у Єгипті</p> - Поліція застосувала сльозогінний газ під час масових протестів у Єгипті

    Масові протести у Єгипті

    Фото AFP

    Сотні єгиптян вийшли на площу Тахрір в Каїрі, вимагаючи відставки президента країни Абдули Фаттаха аль-Сісі

    У єгипетській столиці та ряді інших міст відбулися демонстрації проти президента країни Абдула Фаттаха аль-Сісі, під час яких проти активістів поліція застосувала сльозогінний газ.

    Про це повідомляє BBC.

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    «Сотні єгиптян вийшли на площу Тахрір в Каїрі, вимагаючи відставки президента країни Абдули Фаттаха аль-Сісі. Подібні акції мали місце і в інших містах Єгипту. Причиною протестів стали звинувачення уряду Сісі в корупції. Проти демонстрантів поліція застосувала сльозогінний газ», – йдеться в повідомленні.

    Всього в ході протестів було заарештовано, як повідомляється, 5 осіб.

    Це практично перші протести проти президента з моменту, коли Сісі зайняв свою посаду в 2014 році.

    Сісі прийшов до влади після того як очолив військовий переворот у 2013 році проти демократичного обраного президента Єгипту Мохаммеду Мурсі.

    Нагадаємо, Трамп назвав президента Єгипту своїм «улюбленим диктатором».

    За роки правління нинішнього єгипетського президента в країні спостерігається все більше порушень прав людини. Харакерно в цьому плані те, що на виборах 2018 року Сісі набрав офіційно 97% голосів.

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