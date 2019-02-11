У Македонії офіційно розпочалося перейменування країни



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В першу чергу замінюються таблиці на урядових будівлях Македонії та прикордонних пунктах контролю

Македонська влада в Скоп’є приступила до перейменування своєї країни з Республіки Македонія в Республіку Північна Македонія, відповідно до Преспанської угоди з Грецією: в першу чергу замінюються таблиці на урядових будівлях та прикордонних пунктах контролю.

Про це повідомляє Star Tribune.

«Зранку в понеділок македонська влада розпочала практичний процес перейменування країни на Республіку Північна Македонія. Так, в Скоп’є була прибрана стара вивіска на будівлі уряду, а ще раніше почалася заміна таблиць на пунктах перетину кордону, в першу чергу – з Грецією», - йдеться в повідомленні.

Перш за все зміни проводяться на пункті перетину кордону з Грецією «Богородица» поблизу міста Гевгелія.

Окрім цього, перед македонським кабміном у вівторок урочисто буде встановлено прапор НАТО.

Як відомо, македонський парламент вніс поправки до конституції про перейменування країни ще 11 січня, відповідно до Преспанської угоди з Грецією, підписаної минулого червня. А минулої п’ятниці угоду ратифікував зі свого боку й грецький парламент. Таким чином, ближчим часом очікується вступ Республіки Північна Македонія до НАТО, а сама суперечка навколо назви між Скоп’є та Афінами, що тривала ще з 1991 року, добігла кінця.