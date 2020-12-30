У Малі підірвали французький БТР, загинули троє військових

В останні місяці в так званому «районі трьох кордонів» збільшилася кількість операцій проти бойовиків терористичних угруповань

На території Малі на саморобній міні підірвався бронетранспортер з французькими військовослужбовцями, троє з них загинули. Таким чином, загальна кількість загиблих в Малі військових сил Франції склала 47.

Про це повідомляє канцелярія президента Франції.

Наголошується, що вранці 28 грудня бронетранспортер французьких військових, котрі перебували на завданні, був атакований з застосуванням вибухового пристрою. У поточній кампанії під назвою «Бархан» залучено понад п'ять тисяч французьких військових.

«Президент Франції Емманюель Макрон висловив повагу цим військовослужбовцям і знову підтвердив рішучість країни продовжувати боротьбу з тероризмом», - йдеться в повідомленні.

Ils étaient en mission au Mali. Pour la France, pour le Sahel, contre le terrorisme. Le brigadier-chef Tanerii Mauri, les chasseurs de 1ère classe Dorian Issakhanian et Quentin Pauchet sont morts pour la France. Mes pensées vont à leurs familles, leurs proches et frères d’armes. pic.twitter.com/a7RKF1PkAl — Florence Parly (@florence_parly) December 28, 2020

В останні місяці в так званому «районі трьох кордонів» збільшилася кількість операцій проти бойовиків терористичних угруповань, які, за словами міністра оборони Франції Флоранс Парлі, нападають на місцевих жителів і загрожують стабільності та безпеці регіону.

Нагадаємо, вчора в сирійській провінції Ідліб під обстріл потрапив російський БТР-82А. Унаслідок обстрілу троє російських військовослужбовців отримали легкі поранення.