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    У світі

    У Малі підірвали французький БТР, загинули троє військових

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    У Малі підірвали французький БТР, загинули троє військових

    В останні місяці в так званому «районі трьох кордонів» збільшилася кількість операцій проти бойовиків терористичних угруповань

    На території Малі на саморобній міні підірвався бронетранспортер з французькими військовослужбовцями, троє з них загинули. Таким чином, загальна кількість загиблих в Малі військових сил Франції склала 47.

    Про це повідомляє канцелярія президента Франції.

    Наголошується, що вранці 28 грудня бронетранспортер французьких військових, котрі перебували на завданні, був атакований з застосуванням вибухового пристрою. У поточній кампанії під назвою «Бархан» залучено понад п'ять тисяч французьких військових.

    «Президент Франції Емманюель Макрон висловив повагу цим військовослужбовцям і знову підтвердив рішучість країни продовжувати боротьбу з тероризмом», - йдеться в повідомленні.

    В останні місяці в так званому «районі трьох кордонів» збільшилася кількість операцій проти бойовиків терористичних угруповань, які, за словами міністра оборони Франції Флоранс Парлі, нападають на місцевих жителів і загрожують стабільності та безпеці регіону.

    Нагадаємо, вчора в сирійській провінції Ідліб під обстріл потрапив російський БТР-82А. Унаслідок обстрілу троє російських військовослужбовців отримали легкі поранення.

    Теги: обстріл Twitter президент
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