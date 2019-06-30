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    У світі

    У Мексиці активізувався вулкан Попокатепетль

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    Попокатепетль є одним з найактивніших діючих вулканів світу - У Мексиці активізувався вулкан Попокатепетль
    Попокатепетль є одним з найактивніших діючих вулканів світу

    Вулкан викинув стовп попелу заввишки близько 1,5 км

    Активність вулкана Попокатепетль, розташованого біля Мехіко, знову почала зростати після декількох днів відносного затишшя. У

    Як повідомив Національний центр по запобіганню стихійних лих, в ніч на суботу він викинув стовп попелу заввишки близько 1,5 км.

    За попередніми даними, в найближчі години очікується випадання попелу в декількох районах штатів, розташованих на північний захід від Попокатепетль. Рівень загрози в районі вулкана, який був підвищений в кінці березня 2019 року, не змінився. Влада продовжує цілодобово відстежувати його активність.

    Попокатепетль (ісп. Popocatépetl, часто називають Popo або Don Goyo) - діючий вулкан і друга за висотою вершина Мексики (5452 м) після Піко-де-Орісаба (5636 м).

    Назва Попокатепетль походить від слів мови науатль popōca - «димить» та tepētl - «гора», тобто, «гора, що димить».

    Попокатепетль є одним з найактивніших діючих вулканів світу. Він розташований лише за 64 кілометрів на південний схід від столиці Мексики міста Мехіко.

    Активність почала спостерігатися 31 серпня 2011 р.: вулкан чотири рази викинув пару, газ і попіл зі свого кратера.

    З середини квітня 2012 року почалася нова фаза активності вулкану.

    Велике виверженя вулкана відбулося 28 березня 2016 року, внаслідок в небо здійнявся стовп попелу і диму заввишки 2 000 метрів.

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