У Мексиці активізувався вулкан Попокатепетль



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Попокатепетль є одним з найактивніших діючих вулканів світу

Вулкан викинув стовп попелу заввишки близько 1,5 км

Активність вулкана Попокатепетль, розташованого біля Мехіко, знову почала зростати після декількох днів відносного затишшя. У

Як повідомив Національний центр по запобіганню стихійних лих, в ніч на суботу він викинув стовп попелу заввишки близько 1,5 км.

За попередніми даними, в найближчі години очікується випадання попелу в декількох районах штатів, розташованих на північний захід від Попокатепетль. Рівень загрози в районі вулкана, який був підвищений в кінці березня 2019 року, не змінився. Влада продовжує цілодобово відстежувати його активність.