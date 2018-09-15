У Мексиці озброєні «музиканти» застрелили трьох людей



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Фото: Reuters У Мехіко вдягнені під музикантів маріачі чоловіки застрелили трьох людей

Постріли пролунали на площі Гарібальді, популярної серед туристів

У Мехіко чоловіки, одягнені в костюми традиційних мексиканських музикантів маріачі, відкрили вогонь у центрі міста, вбивши щонайменше трьох людей та поранивши сімох.

Про це повідомляє ВВС.

Постріли пролунали на площі Гарібальді, популярної серед туристів. Там розташовані багато барів, в яких виступають музиканти маріачі.

Нападники втекли з місця на мотоциклах, поліція їх не затримала.

«Ти прийшов абсолютно розслаблений для того, аби гарно провести час. І ось раптом чуєш постріли. Ти не знаєш, чи повернешся додому. Тепер ти не довірятимеш маріачі», — сказав один з туристів, що був на площі під час інциденту.

Площа Гарібальді межує з районом Тепіто, де розташований один з великих наркокартелів.

Кількість убивств у столиці Мексики зросла з 2014 року. З грудня 2006 року, коли влада країни оголосила боротьбу з організованою злочинністю, загинули чи зникли безвісти понад 200 тисяч людей.