У Мексиці стався вибух у майстернях з виробництва піротехніки

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Розсилка
У Чимальуакан (Мексика) стався вибух у двох майстернях з виробництва піротехніки.
Про це повідомляє видання todochicoloapan.
Проте даних про поранених або загиблих внаслідок вибуху не наводиться.
За даними служби цивільної оборони, на місце вибуху направляються рятувальники, військові та лікарі з Червоного хреста.
З опублікованих в соцмережах фотографій очевидців видно, як над містом піднімається величезний стовп чорного диму і чути звуки вибухів піротехніки.
За даними служби цивільної оборони, на місце вибуху направляються рятувальники, військові та лікарі з Червоного хреста.
На опублікованих в соцмережах фотографіях очевидців видно, як над містом піднімається величезний стовп чорного диму і чути звуки вибухів піротехніки.