У Мексиці стався вибух у майстернях з виробництва піротехніки



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На місце вибуху направляються рятувальники, військові та лікарі з Червоного хреста

У Чимальуакан (Мексика) стався вибух у двох майстернях з виробництва піротехніки.

Про це повідомляє видання todochicoloapan.

Проте даних про поранених або загиблих внаслідок вибуху не наводиться.

За даними служби цивільної оборони, на місце вибуху направляються рятувальники, військові та лікарі з Червоного хреста.

Sofocan incendio en zona de coheteros del Ejido Santa María #Chimalhuacán pic.twitter.com/iZJp6i6E7a — Policía Chimalhuacán (@SegChimalhuacan) 26 березня 2019 р.

#Ahora Explosión de polvorín en Chimalhuacán Estado de México, se aproximan servicios de emergenciapic.twitter.com/swDTeYAvOb — Publimetro México (@PublimetroMX) 26 березня 2019 р.

З опублікованих в соцмережах фотографій очевидців видно, як над містом піднімається величезний стовп чорного диму і чути звуки вибухів піротехніки.