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    У світі

    У Мексиці стався вибух у майстернях з виробництва піротехніки

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    У Мексиці стався вибух у майстернях з виробництва піротехніки

    На місце вибуху направляються рятувальники, військові та лікарі з Червоного хреста

    У Чимальуакан (Мексика) стався вибух у двох майстернях з виробництва піротехніки.

    Про це повідомляє  видання todochicoloapan.

    Проте даних про поранених або загиблих внаслідок вибуху не наводиться.

    За даними служби цивільної оборони, на місце вибуху направляються рятувальники, військові та лікарі з Червоного хреста.

    З опублікованих в соцмережах фотографій очевидців видно, як над містом піднімається величезний стовп чорного диму і чути звуки вибухів піротехніки.

    За даними служби цивільної оборони, на місце вибуху направляються рятувальники, військові та лікарі з Червоного хреста.

    На опублікованих в соцмережах фотографіях очевидців видно, як над містом піднімається величезний стовп чорного диму і чути звуки вибухів піротехніки.

    вибух військові рятувальники Мексика Twitter
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