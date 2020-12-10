  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Мексиці зоологи виявили новий вид китів

    • Розсилка
    Експерти змогли зробити фотографії і зняти на відео трьох китів - У Мексиці зоологи виявили новий вид китів
    Експерти змогли зробити фотографії і зняти на відео трьох китів
    Фото: CNN

    Кожен вид китів випромінює унікальний акустичний сигнал під водою

    Команда зоологів природоохоронної організації Sea Shepherd виявила у водах Мексики, недалеко від островів Сан-Беніто, раніше невідомий вид китів з сімейства клюворилих. Про це повідомляє CNN.

    Експерти змогли зробити фотографії і зняти на відео трьох китів, а також записали їх акустичні сигнали за допомогою підводного мікрофона.

    Дослідники Густаво Карденас Інохоса, Джей Барлоу і Елізабет Хендерсон впевнені у тому, що ці тварини є новим видом китів. Але для підтвердження цієї теорії вчені проведуть тест ДНК.

    За словами експертів, кожен вид китів випромінює унікальний акустичний сигнал під водою, і цей звук ніколи раніше не реєструвався, плюс початковий аналіз фізичних характеристик китів передбачає, що це новий вид.

    «Ми побачили щось нове. Те, чого не очікували в цій області, щось, що не відповідає ні візуально, ні акустично всьому, що відомо про їх існування. Це просто викликає мурашки по моїй спині, коли я думаю, що ми могли б зробити те, що більшість людей назвали б воістину неможливим – знайти великого ссавця, який існує на цій землі і абсолютно невідомий науці», – зазначив Барлоу.

    Нагадаємо, що у Таїланді знайшли скелет кита, якому приблизно п’ять тисяч років.

    Теги: тварини Мексика ДНК
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies