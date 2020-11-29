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    У світі

    У Таїланді знайшли скелет кита, якому приблизно п’ять тисяч років

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    <p>Скелет кита знайшли неподалік від Бангкока, він майже повністю зберігся</p> - У Таїланді знайшли скелет кита, якому приблизно п’ять тисяч років

    Скелет кита знайшли неподалік від Бангкока, він майже повністю зберігся

    Розмір скелета – 12 метрів, довжина черепа – 3 метри

    У Таїланді знайшли рештки кита, яким приблизно п’ять тисяч років. Учені кажуть, що вони допоможуть краще зрозуміти зміни клімату на планеті та процес підвищення рівня світового океану. А також дозволять краще розібратися в китах.

    Про це повідомляє The Guardian.

    Скелет кита знайшли неподалік від Бангкока, він майже повністю зберігся. Імовірно, рештки належать киту виду Смугач Брайда (довжина найбільших самиць досягає 15 м, а самців 14,3 м, у них три паралельні гребені на голові, а шкіра може бути плямистою).

    Дослідники розкопали 80% решток і наразі ідентифікували 19 цілих хребців, 5 ребер, лопатку та плавці. Розмір скелета – 12 метрів, довжина черепа – 3 метри.

    Кістки відправлять на дослідження, щоб установити їхній точний вік. Але вчені припускають, що їм від 3000 до 5000 років.

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    У Таїланді знайшли скелет кита, якому приблизно п’ять тисяч років
    У Таїланді знайшли скелет кита, якому приблизно п’ять тисяч років
    У Таїланді знайшли скелет кита, якому приблизно п’ять тисяч років
    У Таїланді знайшли скелет кита, якому приблизно п’ять тисяч років

    Смугачі Брайда досі живуть у водах Таїланду, їх охороняє держава. Ці кити люблять воду з температурою, вищою за 16°C. їдять стадних риб, таких як анчоуси. Нині вони потерпають від рибного промислу та туризму.

    Нагадаємо, нещодавно поблизу Кам’янця-Подільського знайшли рештки мамонта (фото).

    До слова, під час розкопок у «Софії Київській» виявили сенсаційну знахідку.

    Теги: вода Індонезія риба
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