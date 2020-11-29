У Таїланді знайшли скелет кита, якому приблизно п’ять тисяч років

Скелет кита знайшли неподалік від Бангкока, він майже повністю зберігся

Розмір скелета – 12 метрів, довжина черепа – 3 метри

У Таїланді знайшли рештки кита, яким приблизно п’ять тисяч років. Учені кажуть, що вони допоможуть краще зрозуміти зміни клімату на планеті та процес підвищення рівня світового океану. А також дозволять краще розібратися в китах.

Про це повідомляє The Guardian.

Скелет кита знайшли неподалік від Бангкока, він майже повністю зберігся. Імовірно, рештки належать киту виду Смугач Брайда (довжина найбільших самиць досягає 15 м, а самців 14,3 м, у них три паралельні гребені на голові, а шкіра може бути плямистою).

Дослідники розкопали 80% решток і наразі ідентифікували 19 цілих хребців, 5 ребер, лопатку та плавці. Розмір скелета – 12 метрів, довжина черепа – 3 метри.

Кістки відправлять на дослідження, щоб установити їхній точний вік. Але вчені припускають, що їм від 3000 до 5000 років.

Смугачі Брайда досі живуть у водах Таїланду, їх охороняє держава. Ці кити люблять воду з температурою, вищою за 16°C. їдять стадних риб, таких як анчоуси. Нині вони потерпають від рибного промислу та туризму.

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