У Мексиці почалися заворушення після арешту сина наркобарона Курдупля (фото)

Озброєні люди перекрили барикадами дороги у місті Кульякан, де був заарештований Гусман, і сусідньому Лос-Мочісі

Троє силовиків загинули, близько 20 людей потрапили до лікарень

Після того як влада Мексики за участі спецслужб США заарештувала ватажка одного з найбільших наркокартелів країни Овідіо Гусмана на прізвисько Миша (El Ratón), озброєні люди перекрили барикадами дороги у столиці Сіналоа, місті Кульякан, де був заарештований Гусман, і сусідньому Лос-Мочісі, повідомляє видання El Universal.

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Овідіо Гусмана Лопеса заарештували за кілька днів до прибуття до Мексики президента США Джо Байдена скріншот з відео

Арешт Гусмана (батько якого – сумнозвісний наркобарон Хоакін Гусман, відомий як Курдупель (El Chapo), у 2019 році був засуджений у США до довічного ув'язнення) спричинив заворушення у мексиканському штаті Сіналоа, де знаходиться база картелю.

За даними видання El Universal, озброєні люди перекрили барикадами дороги у столиці Сіналоа, місті Кульякан, де був заарештований Гусман, і сусідньому Лос-Мочісі, місцева влада просить мешканців сховатися вдома і не виходити на вулиці. До наведення порядку залучені не лише поліцейські, а й армійські підрозділи. За даними El Universal, командир одного з таких батальйонів, полковник Хуан Хосе Морено Орсуа, потрапив у засідку до Сіналоа і був убитий разом із чотирма підлеглими.

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Озброєні люди перекрили барикадами дороги у столиці Сіналоа скріншот з відео

За даними BBC, у перестрілках зі злочинцями загинули троє силовиків, близько 20 людей потрапили до лікарень. Мексиканські авіакомпанії оголосили про відміну рейсів до Кульякан і Лос-Мочіс після того, як пасажирський літак, який готувався до вильоту зі столиці Сіналоа до Мехіко, був обстріляний в аеропорту. Обійшлося без жертв, проте фюзеляж лайнера авіакомпанії Aeromexico було пробито. Крім того, в аеропорту Кульякана, за даними влади, було обстріляно й літак мексиканських ВПС.

У пасажирського літака зі столиці Сіналоа до Мехіко пробитий фюзеляж скріншот з відео

Сам Гусман тим часом перебуває під вартою у Мехіко. Видання Mexiconewsdaily зазначає, що його заарештували за кілька днів до прибуття до Мексики президента США Джо Байдена, який планує взяти участь у саміті лідерів країн Північної Америки в Мехіко.

У грудні 2021 року влада США призначила нагороду в $5 млн, пообіцявши, що гроші отримає інформатор, який допоможе заарештувати Гусмана-молодшого.

У США сина Курдупля звинувачують у незаконній торгівлі наркотиками – за оцінкою влади, у лабораторіях картелю в Сіналоа щомісяця виробляється понад 2 тонни метамфетаміну, який потім поставляється до США. Крім того, Гусман, за даними влади, причетний до вбивств інформаторів влади та «популярного мексиканського співака, який відмовився заспівати на його весіллі».