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У Мексиці почалися заворушення після арешту сина наркобарона Курдупля (фото)

Людмила Яцюк
glavcom.ua
У Мексиці почалися заворушення після арешту сина наркобарона Курдупля (фото)
Озброєні люди перекрили барикадами дороги у місті Кульякан, де був заарештований Гусман, і сусідньому Лос-Мочісі
скріншот з відео

Троє силовиків загинули, близько 20 людей потрапили до лікарень

Після того як влада Мексики за участі спецслужб США заарештувала ватажка одного з найбільших наркокартелів країни Овідіо Гусмана на прізвисько Миша (El Ratón), озброєні люди перекрили барикадами дороги у столиці Сіналоа, місті Кульякан, де був заарештований Гусман, і сусідньому Лос-Мочісі, повідомляє видання El Universal.

Овідіо Гусмана Лопеса заарештували за кілька днів до прибуття до Мексики президента США Джо Байдена
Овідіо Гусмана Лопеса заарештували за кілька днів до прибуття до Мексики президента США Джо Байдена
скріншот з відео

Арешт Гусмана (батько якого – сумнозвісний наркобарон Хоакін Гусман, відомий як Курдупель (El Chapo), у 2019 році був засуджений у США до довічного ув'язнення) спричинив заворушення у мексиканському штаті Сіналоа, де знаходиться база картелю.

За даними видання El Universal, озброєні люди перекрили барикадами дороги у столиці Сіналоа, місті Кульякан, де був заарештований Гусман, і сусідньому Лос-Мочісі, місцева влада просить мешканців сховатися вдома і не виходити на вулиці. До наведення порядку залучені не лише поліцейські, а й армійські підрозділи. За даними El Universal, командир одного з таких батальйонів, полковник Хуан Хосе Морено Орсуа, потрапив у засідку до Сіналоа і був убитий разом із чотирма підлеглими.

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Озброєні люди перекрили барикадами дороги у столиці Сіналоа
скріншот з відео

За даними BBC, у перестрілках зі злочинцями загинули троє силовиків, близько 20 людей потрапили до лікарень. Мексиканські авіакомпанії оголосили про відміну рейсів до Кульякан і Лос-Мочіс після того, як пасажирський літак, який готувався до вильоту зі столиці Сіналоа до Мехіко, був обстріляний в аеропорту. Обійшлося без жертв, проте фюзеляж лайнера авіакомпанії Aeromexico було пробито. Крім того, в аеропорту Кульякана, за даними влади, було обстріляно й літак мексиканських ВПС.

У пасажирського літака зі столиці Сіналоа до Мехіко пробитий фюзеляж
У пасажирського літака зі столиці Сіналоа до Мехіко пробитий фюзеляж
скріншот з відео

Сам Гусман тим часом перебуває під вартою у Мехіко. Видання Mexiconewsdaily зазначає, що його заарештували за кілька днів до прибуття до Мексики президента США Джо Байдена, який планує взяти участь у саміті лідерів країн Північної Америки в Мехіко.

У грудні 2021 року влада США призначила нагороду в $5 млн, пообіцявши, що гроші отримає інформатор, який допоможе заарештувати Гусмана-молодшого.

У США сина Курдупля звинувачують у незаконній торгівлі наркотиками – за оцінкою влади, у лабораторіях картелю в Сіналоа щомісяця виробляється понад 2 тонни метамфетаміну, який потім поставляється до США. Крім того, Гусман, за даними влади, причетний до вбивств інформаторів влади та «популярного мексиканського співака, який відмовився заспівати на його весіллі».

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Теги: війна Мексика наркотики наркоторговля США арешт

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