У мережі оприлюднили відео з восьминогом, що змінює колір під час сну



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Скріншот з відео

Відео в мережі з’явилося менше тижня тому і набрало вже більше 1,6 млн переглядів

Оприлюднені цього тижня кадри документального фільму від PBS «Восьминіг: встановлення контакту», показують, як таємнича істота змінює колір від сірого до жовтого, а потім стає майже невидимою, і все це – під час сну.

Про це повідомляє УНН.

«Вона бачить краба, і її колір починає трохи змінюватися. Потім вона стає темною. Восьминоги роблять це, коли залишають дно. Це камуфляж, як ніби вона щойно зловила краба, і тепер вона збирається сидіти там і їсти його, і вона не хоче, щоб хто-небудь її помітив.... Це дійсно захоплююче. Але так, якщо вона спить, це сон», – міркує про сни восьминога за кадром вчений доктор Девід Стіл.

Відео на Youtube з’явилося менше тижня тому і набрало вже більше 1,6 млн переглядів. Прем’єра фільму про восьминога повинна відбутися 2 жовтня.

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