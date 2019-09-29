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    У світі

    У мережі оприлюднили відео з восьминогом, що змінює колір під час сну

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    Скріншот з відео - У мережі оприлюднили відео з восьминогом, що змінює колір під час сну
    Скріншот з відео

    Відео в мережі з’явилося менше тижня тому і набрало вже більше 1,6 млн переглядів

    Оприлюднені цього тижня кадри документального фільму від PBS «Восьминіг: встановлення контакту», показують, як таємнича істота змінює колір від сірого до жовтого, а потім стає майже невидимою, і все це – під час сну.

    Про це повідомляє УНН.

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    «Вона бачить краба, і її колір починає трохи змінюватися. Потім вона стає темною. Восьминоги роблять це, коли залишають дно. Це камуфляж, як ніби вона щойно зловила краба, і тепер вона збирається сидіти там і їсти його, і вона не хоче, щоб хто-небудь її помітив.... Це дійсно захоплююче. Але так, якщо вона спить, це сон», – міркує про сни восьминога за кадром вчений доктор Девід Стіл.

    Відео на Youtube з’явилося менше тижня тому і набрало вже більше 1,6 млн переглядів. Прем’єра фільму про восьминога повинна відбутися 2 жовтня.

    Нагадаємо, щоб зацікавити дітей наукою, у США вдаються до нестандартних методів.

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