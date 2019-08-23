Ніч у музеї: щоб зацікавити дітей наукою, у США вдаються до нестандартних методів



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«Як ви думаєте, яке тут найважливіше правило? Най-най, номер один? » - «Have fun!» (Веселитися)

Якщо літнім п'ятничним вечором ви раптом опинитеся неподалік від Музею природної історії у Вашингтоні, то побачите дивну картину: дорослі і діти, нав'ючені величезними тюками, з яких визирають подушки і матраци, крокують до входу.

Сьома година вечора, музей закрився, але потік загадкових відвідувачів не зупиняється. Один, два, три, чотири ... – можна налічити не менше сотні дітей!

Всі вони - учасники акції «Ніч в музеї». Музеї Смітсонівського інституту влаштовують такі ночівлі щоліта, по п'ятницях. Переночувати можна у Національній галереї, Музеї космонавтики і Музеї американської історії, але найулюбленіший, звичайно, Музей природної історії: навіть дорослі хочуть хоча б на одну ніч перетворитися в персонажа актора Бена Стілера з фільму «Ніч в музеї» і спробувати заснути поруч з динозаврами, велетенськими китами, акулами, або слонами.

Але зараз сьома година, а відбій, згідно з розкладом, тільки об 11-й вечора. За цей час треба втомитися так, щоб потім миттєво заснути, не прислухаючись тривожно до сторонніх звуків і не турбуючись, чи шастають музейними залами динозаври (а раптом?).

Для початку - легкий перекус у музейному кафе і невеликий інструктаж. Співробітниця музею розповідає про правила поведінки і про тригодинне пригодницьке випробування, яке ось-ось почнеться.

«Як ви гадаєте, яке тут найважливіше правило? Най-най, номер один? »- запитує вона. Мій син тут же підкидає руку і кричить: «Have fun!» (Веселитися).

І це - правильна відповідь. Ніяких «дотримуйтеся тиші» і «руками не чіпати». Чіпати експонати тут не лише можна, а й треба. І вести себе шумно і весело - теж!

Діти беруть ліхтарики, теки з мапою змагань і вирушають їх проходити. За три години їм треба обійти майже всі зали музею, а дорогою не лише пройти випробування, а і знайти на підлозі «втрачені» букви, щоб наприкінці скласти з них «секретне» речення.

Дітей багато, зазвичай, на ночівлі приходить близько сотні, тому всіх ділять на групи - і в кожної групи свій маршрут, щоб не йти натовпом одне за одним. Ми починаємо з гри у хижаків і травоїдних. За 30 секунд травоїдним треба заховати від хижаків якомога більше яєць, а хижакам за ті ж 30 секунд якомога більше тих яєць знайти («з'їсти»).

У наступному залі ліпимо з глини щось викопне (виріб можна буде забрати вранці), потім вчимося бути, як динозавр, без рук. Завдання нескладне і приємне: до того ж нам дають винагороду – величезний зефір.

Поруч можна «на власній шкірі» відчути, як підшкірний жир захищає від холоду жителів Арктики: ми з сином опускаємо руки спочатку в контейнер з льодом, а потім умішок з жиром, через який лід зовсім не відчувається.

Потім вгадуємо правду і міфи про гігантських кальмарів. Ось вони, поруч: кальмар і кальмариха з величезними щупальцями. Десь поруч з ними ми і ночуватимемо сьогодні.

За рогом співробітники музею вчать дітей і дорослих повзати, як ящірка. Якщо ви гадаєте, що це легко - просто ліг і поповз, - то сильно помиляєтеся!

Під час переходу від одного етапу до іншого ми періодично проходимо через центральний зал з величезним слоном на ім’я Генрі в центрі. Навколо напівтемрява, слова відлунюють, повз раз у раз снують розбурхані діти з мапами в руках. Здається, що я насправді в якомусь фільмі, а Генрі ніяка не статуя - ось же він, щойно повернув голову в мій бік! Або мені знову здалося?

Савана, пустеля, тропічні ліси і місця проживання доісторичних людей - на годиннику вже десята, але подорож все не закінчується.

Ми саджаємо насіння соняшнику, товчемо щось в «доісторичній» ступці, розбираємо і збираємо модель людського хребта. Зголоднілі, знову хочемо поїсти «як динозаври», але цей номер вже не проходить: зефір дінозаврського розміру кожному з учасників видається тільки один.

Зрештою секретна фраза вимальовується. Пройшовши випробування і відшукавши всі літери, ми склали визнання: «Ми любимо ночівлі!»

Натомість настає час ночівлі. В океанічному залі діти й дорослі намагаються знайти собі зручні куточки. З усіх боків чути звук насосів: це наповнюються повітрям надувні матраци. Більш загартовані в походах учасники влаштовуються на килимках для йоги. У туалет тягнеться процесія в різнокольорових піжамах чистити зуби.

Хтось читає, хтось базікає перед сном, хтось розглядає черево величезного кита, що висить під стелею. Здається, що ти на гігантському кораблі, і тобі щось розповідає океан. Слон Генрі, що залишився на самоті, напевно страшно сумує.

Об 11.30 світло повністю вимикають. Ми засипаємо хвилин за п'ять і спимо глибоко і міцно, як вдома (хвала надувному матрацу!)

А рівно о сьомій ранку музей знову прокидається. Як у зйомці, яку прокручують у зворотному напрямку, матраци здуваються, спальні мішки згортаються, подушки зникають в об'ємистих тюках і візках, веселі піжами знову змінюються повсякденним одягом. Через якихось півгодини вже ніщо не нагадує про вчорашні пригоди.

Ми снідаємо в кав’ярні, йдемо в крамницю сувенірів, яку спеціально для учасників ночівлі відкривають раніше, і прямуємо до виходу.

До побачення, слон Генрі! Наступного року ми, мабуть, прийдемо до тебе знову: треба ж переконатися, що все це нам не наснилося.

Ксенія Туркова

Джерело: Голос Америки