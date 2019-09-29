Електромобілі Tesla отримали найбільші в історії покращання



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Tesla обіцяє, що тепер поїздка буде «справжньою пригодою»

Автовиробник Tesla почав випуск нової версії програмного забезпечення 10.0 для електромобілів Model S, Model X і Model 3, пропонуючи власникам не тільки поліпшення для автопілота, а й розваги, щоб не нудьгувати за кермом. Вбудований бортовий комп’ютер електрокарів Tesla отримав доступ до Spotify Premium, YouTube, Netflix, Hulu, а також низки інших нових функцій. Сама компанія називає нову прошивку «найбільшим оновленням в історії».

Про це йдеться на сайті Tesla.

Можливості автопілота ще недостатньо розвинені, щоб водії могли дивитися фільми за кермом під час руху, але, компанія відзначає, що власники зможуть «дивитися свої улюблені серіали, шоу та фільми на парковці». Крім сервісів потокової передачі відео, на Tesla можна пограти в оригінальний рисований платформер Cuphead від студії Дісней. Управління здійснюється через підключення геймпаду від Xbox One.

З огляду на розміри і якість автомобільних дисплеїв Tesla, підтримка відтворення відео була лише питанням часу. Поки що це відтворення обмежено потоковими службами, але в майбутньому користувачі зможуть завантажувати відео на сам електромобіль для перегляду в автономному режимі.

Бортовий комп’ютер Tesla отримав набір розваг за кермом

Інші функції включають в себе додаток для караоке, який заповний «величезною» бібліотекою титрів з підтримкою декількох мов, а також навігаційні функції під назвою «Я відчуваю себе щасливчиком» і «Я відчуваю себе голодним», які доставляють водіїв в пункти призначення за настроєм. Tesla обіцяє, що така поїздка буде «справжньою пригодою».

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