У Міністерстві закордонних справ Латвії розповіли, як коронавірус вплинув на економіку країни



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Політичний директор МЗС Латвійської Республіки Яаніс Мажейкс Фото: Главком

За словами Яаніса Мажейкса, уряд не буде нічого компенсувати бізнесу

Пандемія коронавірусу не дуже поки що вдарила по економіці Латвії. Хоча перші ластівки кризи уже є. Місцева авіакомпанія через зменшення рейсів змушена тимчасово звільнити 250 осіб. Про це розповів політичний директор МЗС Латвійської Республіки Яаніс Мажейкс під час пресконференції у пресцентрі «Главком».

«Поки ми не відчуваємо наслідків цього коронавірусного «чорного лебедя» на нашій економіці. Але цей «лебідь» несе і хороші, і погані новини. З хороших новин – зниження цін на бензин та інші нафтопродукти. А з поганих новин можна сказати про те, що наша авіакомпанія AirBaltic уже оголосила про те, що змушена на деякий час звільнити 250 людей, оскільки зменшено кількість рейсів, зокрема і до Італії. Тому перші ластівки економічних проблем уже з’явилися на горизонті», - говорить Яаніс Мажейкс.

За його словами, уряд не буде нічого компенсувати бізнесу.

«Наразі увага сконцентрована на тому, як запобігти поширенню кризи. Зокрема, ми збільшили фінансування наших медичних закладів, щоб можна було швидко та адекватно надати допомогу тим, хто її потребуватиме», - продовжує Мажейкс.

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Він також додає, що у Латвії ситуація подібна до інших європейських країн. «Є заходи безпеки, є створений за рекомендацією нашого міністерства охорони здоров’я список країн, до яких МЗС Латвії не рекомендує їздити, а також регулярно проводяться перевірки осіб, які підозрюються на зараження цим вірусом. Станом на 12 березня було зафіксовано 10 випадків заражених, проте у хворих це легка форма хвороби», - підсумував дипломат.