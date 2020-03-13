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    У Кременчуці з підозрою на коронавірус госпіталізували студента

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    У Кременчуці з підозрою на коронавірус госпіталізували студента

    Хлопець повернувся в Україну 5 березня після відвідин Швеції, Фінляндії та Естонії

    У Кременчуці на Полтавщині з підозрою на коронавырус був госпіталізований студент Кременчуцького національного університету. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

    Повідомляється, що чоловік був госпіталізований увечері 12 березня в інфекційне відділення лікарні інтенсивного лікування Кременчука. Медики взяли аналізи, вони відправлені до Полтави. На даний момент очікуються результати. Пацієнт знаходиться в окремому боксі.

    Студент повернувся в Україну 5 березня. До цього він перебував у Швеції, Фінляндії та Естонії.

    Молодий чоловік сам звернувся до лікарів після того, як у нього підвищилася температура тіла до 39 градусів.

    Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

    У світі зареєстровано 134 829 випадків коронавірусної інфекції.

    Зазначимо, станом на 13 березня в Україні зафіксовані три випадки зараження коронавірусом. Зокрема, коронавірус був виявлений у 71-річної мешканки Радомишльського району. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня.

    У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запроваджують надзвичайний стан.

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    МЗС надзвичайний стан чоловік уряд аналізи коронавірус
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