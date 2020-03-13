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    Здоров'я

    У Чернівецькій області посилили заходи карантину через коронавірус

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    <p>У Чернівецькій області посилили заходи карантину через коронавірус</p> - У Чернівецькій області посилили заходи карантину через коронавірус

    У Чернівецькій області посилили заходи карантину через коронавірус

    У Чернівецькій області закрили спорткомплекси, басейни та інші заклади

    Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив, що вчора, 12 березня, ввечері засідала обласна комісія Служби економічної безпеки і надзвичайних ситуацій, де ухвалили ряд важливих обмежувальних заходів, які спрямовані на те, щоб мінімізувати контакти людей у тісному середовищі

    Зокрема, ухвалене рішення закрити спортивні комплекси, басейни, лазні та інші подібні заклади, передає РБК-Україна.

    «Просимо громадян, якщо так співпало, що в ці дні у вас заплановане сімейне свято, день народження, дитячі, інші, – утриматися від таких форматів. Обов’язково стане краще і обов’язково зможете ще відсвяткувати», – сказав Осачук.

    Нагадаємо, в Україні і Києві запровадили обмеження для запобігання можливому розповсюдженню захворювання на коронавірус.

    Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

    У світі станом на ранок 13 березня зареєстровано 134 829 випадків коронавірусної інфекції.

    В Україні за минулий тиждень від ускладнень грипу померли дев’ятеро людей.

    В Україні заплановано закрити близько 70% всіх пунктів пропуску на кордоні.

     

    здоров'я медицина Чернівецька область карантин коронавірус
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