У Чернівецькій області посилили заходи карантину через коронавірус



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У Чернівецькій області посилили заходи карантину через коронавірус

У Чернівецькій області закрили спорткомплекси, басейни та інші заклади

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив, що вчора, 12 березня, ввечері засідала обласна комісія Служби економічної безпеки і надзвичайних ситуацій, де ухвалили ряд важливих обмежувальних заходів, які спрямовані на те, щоб мінімізувати контакти людей у тісному середовищі

Зокрема, ухвалене рішення закрити спортивні комплекси, басейни, лазні та інші подібні заклади, передає РБК-Україна.

«Просимо громадян, якщо так співпало, що в ці дні у вас заплановане сімейне свято, день народження, дитячі, інші, – утриматися від таких форматів. Обов’язково стане краще і обов’язково зможете ще відсвяткувати», – сказав Осачук.

Нагадаємо, в Україні і Києві запровадили обмеження для запобігання можливому розповсюдженню захворювання на коронавірус.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

У світі станом на ранок 13 березня зареєстровано 134 829 випадків коронавірусної інфекції.

В Україні за минулий тиждень від ускладнень грипу померли дев’ятеро людей.

В Україні заплановано закрити близько 70% всіх пунктів пропуску на кордоні.