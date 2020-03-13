Зеленський пояснив, навіщо скликав екстрене засідання РНБО



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Володимир Зеленський зазначив, що є речі, на яких не можна заробляти, - це війна і здоров'я людей

РНБО розгляне в п'ятницю закриття кордонів і авіасполучення з низкою країн та забезпечення аптек і лікарень засобами для запобігання поширенню коронавірусу, - президент

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) проведе в п'ятницю засідання, на якому розгляне питання закриття державного кордону і припинення авіаційного сполучення з низкою іноземних держав, а також питання забезпечення аптек і лікарень необхідними засобами для запобігання поширенню коронавірусу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на виїзному засіданні Кабінету міністрів.

«Після засідання уряду відбудеться засідання РНБО, де буде обговорено і впроваджено план заходів з боку держави з питання коронавірусу. Ми обговоримо питання закриття кордонів і питання авіасполучення з низкою країн. Далі буде обговорено питання забезпечення необхідними засобами лікарень і аптек - йдеться і про маски, і про експрес-тести», - сказав він.

Зеленський додав, що є речі, на яких не можна заробляти, - це війна і здоров'я людей.

«Зараз в аптеках ціна деяких тестів перевищує, на жаль, 10 тис. гривень. У нас буде окрема розмова і з виробниками, і з постачальниками щодо спекулятивних цін», - сказав він.

Як повідомлялося, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила коронавірус пандемією.

Кабінет міністрів запровадив із 12 березня по 3 квітня в Україні карантин для запобігання поширенню коронавірусу, який забороняє проведення масових заходів за участю 200 і більше осіб.

Зазначимо, станом на 13 березня в Україні зафіксовані три випадки зараження коронавірусом. Зокрема, коронавірус був виявлений у 71-річної мешканки Радомишльського району. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запроваджують надзвичайний стан.

На початку березня в Україні було зареєстровано перший випадок коронавірусної інфекції в Чернівецькій області.