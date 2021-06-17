У Мінську міліція прийшла на театральну виставу. Глядачам присуджують по 15 діб

Затриманих в Мінську на перегляді вистави «Білий Кролик, Червоний кролик» глядачів карають адміністративним арештом

У четвер, 17 червня, на 15 діб було заарештовано 34-річного Микиту Романкіна і 25-річну Алію Саєд. Їх справи розглядаються в суді Центрального району столиці, повідомляє в своєму телеграм-каналі знятий режимом Лукашенка з державної реєстрації правозахисний центр «Весна».

Окрім того, такий самий термін покарання отримала 48-річна Світлана Мещанінова. При цьому вона своєї провини не визнала, розповіла, як все було насправді, і запропонувала переглянути відео, яке знімали силовики.

Учора, 16 червня, відразу після початку спектаклю в Червоному дворику на Революційній вулиці Мінську з'явилася міліція. Силовики затримали майже десяток людей. Чотирьох матерів неповнолітніх дітей вночі відпустили, а інших осіб затримали до суду і помістили у сумнозвісному слідчому ізоляторі на Окрестіна. На всіх склали протоколи за «непокору співробітникам міліції».

П'єса молодого іранського драматурга й дисидента Нассіма Сулейманпура «Червоний кролик, білий кролик» являє собою моновиставу. Оскільки її автора не випускають за кордон, він просить аби її ставили перед глядачами у якомога більшій кількості країн світу. Особливістю кожної такої постановки є те, що запрошеного актора наперед не знайомлять з текстом й натомість видають запечатаний конверт перед самим початком вистави.

21 червня в Офіційному журналі ЄС з'являться нові санкції Європейського Союзу проти 78 осіб та 7 організацій, відповідальних за репресії в Білорусі та примусову посадку літака Ryanair 23 травня. Їм буде заборонено отримувати візи країн Європи, а активи заморожено.

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