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    Економічні втрати. Які ризики зазнає Україна від розриву торгівельних зв'язків з Білоруссю

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    Економічні втрати. Які ризики зазнає Україна від розриву торгівельних зв'язків з Білоруссю
    Фото: з відкритих джерел

    Качка: «Український бізнес, залежний від імпорту з Білорусі, активно прораховує план Б»

    Для України в окремих галузях потенційні обмеження з боку білорусів можуть бути досить болючими. Зокрема, в Білорусь йде близько 20% українського експорту кондитерських виробів і близько третини експортного пива. Про це розповів заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка в коментарі «РБК-Україна».

    Зокрема, інформація про зупинку поставки бензину А-95 в Україну викликала легку паніку. Але в підсумку білоруський А-95 в Україну все ж відвантажать, хоч і в менших обсягах, ніж зазвичай.

    «Нам треба було оцінити, з чим ми маємо справу: це політика, економіка або технологічні процеси. Історія з бензином – це були технологічні процеси», – сказав Качка.

    За його словами, спостерігались спроби розіграти цю ситуацію в політичному контексті з білоруського боку.

    Український бізнес, залежний від імпорту з Білорусі, активно прораховує план Б, на випадок якщо ці поставки раптом припиняться, зазначив Качка. Але оцінити ймовірність такого сценарію і тим більше в часовій перспективі торговий представник не береться.

    Тим часом, США продовжили санкції проти Білорусі, оскільки дії деяких членів уряду та інших осіб скеровані на «підрив демократичних процесів» і «зловживань проти прав людини».

    Теги: Білорусь економіка експорт торгівля імпорт Тарас Качка
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    Економічні втрати. Які ризики зазнає Україна від розриву торгівельних зв'язків з Білоруссю