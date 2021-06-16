Бойовики «ЛНР» заявили, що допитали Протасевича. Україна вимагає від Білорусі пояснень

Так звана Генеральна прокуратура терористичної «ЛНР» заявила, що провела слідчі дії із затриманим у Мінську Романом Протасевичем

Росія не втрачає шансу позбавити Білорусь суверенітету та максимально її затягнути в свій геополітичний порядок денний, відзначили у МЗС

Так звана Генеральна прокуратура терористичної «ЛНР» заявила, що провела слідчі дії із затриманим у Мінську колишнім головним редактором Telegram-каналу Nexta Романом Протасевичем. Посольство України в Мінську вже звернулося до білоруської влади надати офіційні пояснення ситуації.

Про це в коментарі «Главкому» заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Ніякої «генпрокуратури ЛНР» не може бути за визначенням. Фактичний контроль на тимчасово окупованих територіях в Луганській області здійснює окупаційна адміністрація Російської Федерації. Повідомлення про проведення «слідчих дій» в Білорусі слід розглядати в контексті намагань РФ надати підпорядкованим їй незаконним угрупованням хоч якоїсь псевдосуб’єктності. Це лише підтверджує, що операцію із примусовою посадкою літака Ryanair та затриманням Романа Протасевича розіграно за російським сценарієм», – сказав представник МЗС.

Він додав, що Росія не втрачає шансу позбавити Білорусь суверенітету та максимально її затягнути в свій геополітичний порядок денний.

«Таке зближення безумовно посилює ризики для України. І воно буде враховане під час ухвалення нашою державою подальших рішень із захисту інтересів національної безпеки. На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби посольство України в Мінську звернулося до білоруської влади надати офіційні пояснення», – резюмував Ніколенко.

До слова, ЄС затвердив санкції проти режиму Лукашенка. Раніше Слідком Білорусі висунув звинувачення Протасевичу.

Зазначимо, 14 червня білоруський режим притягнув Протасевича на пресконференцію. Частина журналістів вийшла посеред заходу – на їхню думку, очевидно, що Роман Протасевич перебуває в залі «з примусу».

Як вже повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

24 травня білоруські державні телеканали показали перший відеозапис з затриманим опозиційним журналістом Романом Протасевичем. На відеозаписі Протасевич розповідає, що співпрацює з правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення. Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича, яку також затримали.

Затриману разом з білоруським журналістом Романом Протасевичем його дівчину Софію Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.