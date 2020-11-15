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    У світі

    У Мінську на акції протесту продовжуються затримання, лунають вибухи

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    В центр Мінська влада стягнула автозаки, водомети та іншу спецтехніку - У Мінську на акції протесту продовжуються затримання, лунають вибухи
    В центр Мінська влада стягнула автозаки, водомети та іншу спецтехніку
    Фото TUT.BY

    Час від часу у столиці Білорусі стаються зіткнення з силовиками

    У столиці Білорусі 15 листопада тривають антиурядові мітинги. Силовики розганяють і затримують учасників протесту, очевидці повідомляють про вибухи в центрі міста.

    Про це повідомляє ресурс TUT.BY в Телеграм.

    У неділю в центр Мінська влада стягнула автозаки, водомети та іншу спецтехніку.

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    У Мінську на акції протесту продовжуються затримання, лунають вибухи
    У Мінську на акції протесту продовжуються затримання, лунають вибухи
    У Мінську на акції протесту продовжуються затримання, лунають вибухи
    Фото TUT.BY

    Силовики в чорному просто «гуляють» серед людей і розганяють тих, хто стоїть в компанії більше двох осіб, періодично проходять точкові затримання.

    «У Мінську на проспекті Пушкіна біля будинку №62 – масові затримання. Чоловіків відводять автобуси. Були чутні два вибухи.

    У Мінську в районі станції метро «Пушкінська» рух від пасажирського і міського транспорту «очищено», по проїжджій частині рухаються тільки силовики», – йдеться у повідомленнях.

    Як повідомлялося, 12 листопада у Мінську помер прихильник опозиції, 31-річний Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали біля його будинку. Побитого чоловіка із тяжкими травмами доправили до лікарні, однак лікарі не змогли його врятувати. Його шанси на виживання лікарі оцінювали, як один до тисячі.

    У четвер ввечері сотні білорусів влаштували у Мінську акцію пам’яті вбитого активіста (фото)

    Нагадаємо, що лідерка опозиції в Білорусі Світлана Тихановська оголосила амністію за захоплення білоруського диктатора Олександра Лукашенка і його пособників.

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    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко протест влада
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