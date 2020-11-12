У Мінську помер побитий силовиками протестувальник

Жорстке побиття хлопця потрапило на відео

У четвер 12 листопада у лікарні помер протестувальник Роман Бондаренко, побитий в середу, 11 листопада, силовиками.

Про це повідомляє білоруський портал TUT.by з посиланням на слова сестри померлого від побоїв силовиків Романа Бондаренка Ольги.

Вночі з 11 на 12 листопада до лікарні швидкої медичної допомоги Мінська доставили 31-річного Романа Бондаренка з великим набряком мозку, закритою черепно-мозковою травмою, субдуральним гематомами, забоями, синцями. Лікарі робили чоловіку операцію протягом кількох годин.

Журналісти зазначають, що жителі однієї з Бондаренком багатоповерхівки розповіли, що в середу ввечері 11 листопада в їхній двір приїхали люди в цивільній формі і масках знімати біло-червоно-білі стрічки. Роман був одним з тих, хто вийшов запитати, що відбувається.

«Між людиною в масці і невідомим хлопцем зав'язалася якась словесна перепалка, Роман в ній не брав участі, він стояв поруч і слухав», - розповідала Юлія, очевидець подій.

«Потім він щось сказав, і чоловік в масці запитав: «Ти чого борзий такий?». Відштовхнув Рому ближче до Мураль, він намагався ухилитися, але невідомий схопив його і з усієї сили відкинув до гірці на майданчику. Він сильно вдарився головою», - додала жінка.

Як стверджують сусіди, Романа Бондаренка «професійно затримали» і відвезли на мікроавтобусі. До лікарні він потрапив з Центрального РУВС Мінська з формулюванням, що «травми отримав під час бійки».

Як стверджують журналісти, смерть хлопця підтвердила його сестра. Зранку його шанси на виживання лікарі оцінювали, як один до тисячі.

У Мінську люди ставлять свічки, прощаючись із чоловіком.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі проти активістів та опозиціонерів порушили понад 900 справ. За даними правозахисників, кримінальні справи найчастіше відкривають за статтями про організацію масових заворушень, опір співробітнику органів внутрішніх справ, застосування насильства щодо правоохоронців, організацію або участь у «діях, що грубо порушують громадський порядок».