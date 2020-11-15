Тихановська домовляється з ЄС про розширення санкцій проти Лукашенка

Опозиціонерка закликала до міжнародного розслідування вбивства Романа Бондаренка та до скасування Чемпіонату з хокею в Мінську

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська під час візиту до Латвії провела зустрічі з першими особами країни і закликала розширити санкції проти офіційного Мінська.

Про це повідомляє в Телеграмі пресслужба Тихановської.

«Очікується, що найближчим часом Латвія і балтійські країни введуть розширений список індивідуальних санкцій, який може включати сотні імен людей, винних у фальсифікаціях і репресіях», – йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі Президент Латвії Егілс Левітс заявив, що вважає Тихановську визнаним представником народу Білорусі, і підтримав ідею розширення списку санкцій на рівні ЄС. Тихановська в свою чергу подякувала Латвії за допомогу пораненим, відкриття гуманітарного коридору, спрощення візових процедур для репресованих, а також матеріальну допомогу для білоруських журналістів і репресованих активістів.

Також Тихановська закликала Національний банк Латвії зупинити співпрацю з держбанками Білорусьбанк і Білагропромбанк, ввести економічні санкції проти державних підприємств, які звільняють страйкуючих працівників. Зокрема, екскандидат у президенти Білорусі закликала переглянути контракти про закупівлі нафтопродуктів і металопродукції, лісової і деревообробної промисловості і алкоголю з Білорусі. Також вона підтримала ідею накласти економічні санкції на бізнеси, пов’язані з Лукашенком і наближеними до нього олігархами.

Тихановська звернулася до глави МЗС Латвії Едгара Рінкевичса з проханням підтримати міжнародне розслідування в рамках універсальної юрисдикції і оголосити організації ГУБОЗіК і ОМОН екстремістськими. Також вона закликала до міжнародного розслідування вбивства Романа Бондаренка, до скасування Чемпіонату з хокею в Мінську (планувалося, що першість відбудеться в Мінську і Ризі).

Як повідомлялося, 12 листопада у Мінську помер прихильник опозиції, 31-річний Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали біля його будинку. Побитого чоловіка із тяжкими травмами доправили до лікарні, однак лікарі не змогли його врятувати. Його шанси на виживання лікарі оцінювали, як один до тисячі.

У четвер ввечері сотні білорусів влаштували у Мінську акцію пам’яті вбитого активіста

Нагадаємо, що лідерка опозиції в Білорусі Світлана Тихановська оголосила амністію за захоплення білоруського диктатора Олександра Лукашенка і його пособників.

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