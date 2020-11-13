Сотні білорусів влаштували у Мінську акцію пам’яті вбитого активіста (фото)

Люд скандують: «Не забудемо, не пробачимо», «Ми зупинимо цей фашизм», «Трибунал»

У білоруській столиці Мінську на так званій Площі Змін проходить спонтанна масова акція пам'яті Романа Бондаренка, затриманого на цьому місці особами в масках і забитого до смерті.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Люди несуть і несуть квіти до (протестного - ред.) муралу на «Площі Змін», що в кварталі між вулицями Червякова, Каховською та Сморговським трактом у Мінську. На площі зібралися сотні людей, які скандують: «Не забудемо, не пробачимо», «Ми зупинимо цей фашизм», «Трибунал», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Мінську ввечері 12 листопада помер Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали з так званої Площі Змін, а через кілька годин 31-річний чоловік із тяжкими травмами був доправлений до лікарні. Зранку його шанси на виживання лікарі оцінювали, як один до тисячі.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі проти активістів та опозиціонерів порушили понад 900 справ. За даними правозахисників, кримінальні справи найчастіше відкривають за статтями про організацію масових заворушень, опір співробітнику органів внутрішніх справ, застосування насильства щодо правоохоронців, організацію або участь у «діях, що грубо порушують громадський порядок».