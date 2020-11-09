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    У світі

    Правоохоронці затримали понад тисячу білорусів під час протестів у неділю

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    Нагадаємо, 9 листопада у Білорусі відбувся &laquo;Марш народовладдя&raquo; - Правоохоронці затримали понад тисячу білорусів під час протестів у неділю
    Нагадаємо, 9 листопада у Білорусі відбувся «Марш народовладдя»

    Найбільше затримань було в Мінську

    У Білорусі під час недільних акцій протесту проти режиму Олександра Лукашенка силовики затримали щонайменше 1 023 людей. Про це повідомляє правозахисна організація «Вясна».

    Більшість затримань відбулися в Мінську, а також у Вітебську, Гродні, Гомелі, Могильові та інших містах.

    TUT.by пише, що серед затриманих – переможниця конкурсу «Міс Білорусь-2008» і колишня прессекретарка брестського «Динамо» Ольга Хіжинкова та відомий білоруський актор-«ляльковод» Олександр Жданович.

    Нагадаємо, 9 листопада у Білорусі відбувся «Марш народовладдя». Серед силовиків помітили багато осіб без розпізнавальних знаків і з кийками, у бронежилетах і тактичних касках.

    До слова, 31 жовтня жінки і люди з інвалідністю в Мінську провели масову акцію протесту.

    Як повідомлялося, у Білорусі затриманих журналістів відправили в ізолятор, їх судитимуть.

    Білорусь протест час
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