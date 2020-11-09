Правоохоронці затримали понад тисячу білорусів під час протестів у неділю

Найбільше затримань було в Мінську

У Білорусі під час недільних акцій протесту проти режиму Олександра Лукашенка силовики затримали щонайменше 1 023 людей. Про це повідомляє правозахисна організація «Вясна».

Більшість затримань відбулися в Мінську, а також у Вітебську, Гродні, Гомелі, Могильові та інших містах.

TUT.by пише, що серед затриманих – переможниця конкурсу «Міс Білорусь-2008» і колишня прессекретарка брестського «Динамо» Ольга Хіжинкова та відомий білоруський актор-«ляльковод» Олександр Жданович.

Нагадаємо, 9 листопада у Білорусі відбувся «Марш народовладдя». Серед силовиків помітили багато осіб без розпізнавальних знаків і з кийками, у бронежилетах і тактичних касках.

До слова, 31 жовтня жінки і люди з інвалідністю в Мінську провели масову акцію протесту.

Як повідомлялося, у Білорусі затриманих журналістів відправили в ізолятор, їх судитимуть.