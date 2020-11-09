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    Недільний марш у Білорусі: кількість затриманих перевищує 900

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    Понад 900 людей затримані на акціях протесту в Білорусі в неділю - Недільний марш у Білорусі: кількість затриманих перевищує 900
    Понад 900 людей затримані на акціях протесту в Білорусі в неділю

    Недільний мітинг був тринадцятим після президентських виборів 9 серпня

    Білоруський правозахисний центр «Весна» оприлюднює імена затриманих під час «Маршу народовладдя», який відбувся в кількох містах Білорусі 8 листопада.

    Наразі перелік, який оновлюється, сягнув 921 людини.

    Поміж інших, у Мінську затримали історика і мовознавця, кандидата філологічних наук Олеся Жлутку. З 1996 року він є настаршим науковим співробітником Інституту історії Національної академії наук.

    Протягом дня з метою «безпеки пасажирів» метрополітен Мінска закрив всі станції 3-ї лінії. Також у неділю оператори мобільного зв’язку вже звично «обмежували» доступ до мобільного інтернету.

    У Мінську учасники «Маршу народовладдя» спробували зібратися біля міської ратуші, проте їм це не вдалося. Будь-які спроби демонстрантів зібратися в різних частинах столиці стикалися з жорсткими затриманнями.

    Сьогоднішній недільний мітинг був тринадцятим після президентських виборів 9 серпня. Прихильники змін у Білорусі продовжують вимагати відставки Олександра Лукашенка та проведення нових чесних виборів, звільнення політичних в’язнів та відповідальності за побиття та катування мирних демонстрантів.

    Нагадаємо, 31 жовтня жінки і люди з інвалідністю в Мінську провели масову акцію протесту.

    Як повідомлялося, у Білорусі затриманих журналістів відправили в ізолятор, їх судитимуть.

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    Джерело: Радіо Свобода

    Білорусь протест
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