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У Москві чоловік намагався підпалити мавзолей Леніна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Москві чоловік намагався підпалити мавзолей Леніна
Мавзолей Леніна у Москві
фото з відкритих джерел

Пляшка із запалювальною сумішшю вдарилася об бруківку і спалахнула

Сьогодні вночі у Москві чоловік жбурнув коктейль Молотова у мавзолей Леніна. Про це передають росЗМІ.

За даними російських Telegram-каналів, палієм виявився мешканець російського міста Чита. Він не зміг підпалити мавзолей – пляшка із запалювальною сумішшю вдарилася об бруківку і спалахнула.

Чоловіка затримали на місці події. Проти нього вже порушили адміністративну справу, і сьогодні його планують доставити до суду.

Нагадаємо, в лютому в столиці Російської Федерації затримали чоловіка, який намагався викрасти тіло Володимира Леніна з мавзолею на Червоній площі. 

До слова, у Росії різко зросла кількість диверсій.

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Теги: росія путін

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