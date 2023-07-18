У Москві чоловік намагався підпалити мавзолей Леніна

Пляшка із запалювальною сумішшю вдарилася об бруківку і спалахнула

Сьогодні вночі у Москві чоловік жбурнув коктейль Молотова у мавзолей Леніна. Про це передають росЗМІ.

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За даними російських Telegram-каналів, палієм виявився мешканець російського міста Чита. Він не зміг підпалити мавзолей – пляшка із запалювальною сумішшю вдарилася об бруківку і спалахнула.

Чоловіка затримали на місці події. Проти нього вже порушили адміністративну справу, і сьогодні його планують доставити до суду.

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Нагадаємо, в лютому в столиці Російської Федерації затримали чоловіка, який намагався викрасти тіло Володимира Леніна з мавзолею на Червоній площі.

До слова, у Росії різко зросла кількість диверсій.