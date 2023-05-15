Атаки на залізниці та підпали військкоматів: у Росії різко зросла кількість диверсій

Щонайменше 57 диверсій відбулося в 25 регіонах Росії та в окупованому Криму

З початку цього року на території РФ та у тимчасовому окупованому Криму відбулося щонайменше 57 спроб диверсій. Під прицілом були залізниця, об'єкти Міноборони Росії та енергетичні об'єкти. Про це повідомляє російське видання «Верстка».

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У статистику увійшли лише спроби знищення державних об'єктів РФ, що відбулися, неважливо, були вони вдалими чи ні.

«Тобто не враховувалися ті випадки, коли силовики повідомляли про затримання громадян, які нібито готували диверсію, але ще не вчинили», – уточнює видання.

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Найчастіше у 2023 році диверсанти підпалювали релейні шафи на залізницях – таких випадків було зафіксовано 36. Другі за популярністю – підпали військкоматів, їх було 9. Після цього йдуть пошкодження залізничних колій, підриви газопроводу, підпали поліцейських машин, центрів збирання гуманітарної допомоги для російських окупантів.

У січні та лютому було здійснено по 12 спроб диверсій. У березні їх кількість впала до семи, а у квітні знову зросла до 12. У травні ж за 11 днів уже відбулося щонайменше 14 спроб знищення державної власності.

Диверсії в Росії та в тимчасово окупованому Криму фото: Верстка

У травні збільшився масштаб диверсій. Так, 1 і 2 травня в Брянській області сталися два підриви залізничних колій, з рейок зійшли два вантажні потяги. 1 травня у Ленінградській області невідомі підірвали опору лінії електропередачі, а ще одну замінували. За тиждень на території авіазаводу Чкалова в Новосибірську стався підпал законсервованого бомбардувальника Су-24.

З початку року диверсії відбувалися у 26 регіонах (з урахуванням анексованого Криму). Найбільше їх сталося в Підмосков'ї – дев'ять, п'ять – в Новосибірській області, по чотири в Ленінградській області та Санкт-Петербурзі.

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Нагадаємо, що 15 травня у Москві стався вибух на вулиці Адмірала Ушакова у магазині. На місце йдуть оперативні служби, подробиці того, що сталося, уточнюються. Унаслідок вибуху сталася пожежа. Згодом стало відомо, що займання сталося у сміттєвому контейнері поряд із ТЦ. Вогонь перекинувся на будинок, і кілька очевидців повідомили про гучну бавовну.

Раніше повідомлялося, що у Тольятті (Росія) горіла фабрика з виробництва дверей. Також 2 травня, у підмосковному Дзержинському спалахнула сильна пожежа. Попередньо, горіли склади, що розташовані неподалік ТЕЦ.