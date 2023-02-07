У Москві чоловік намагався викрасти Леніна з Мавзолею
42-річний москвич уночі прийшов на Червону площу і спробував відчинити двері Мавзолею
В столиці Російської Федерації затримали чоловіка, який намагався викрасти тіло Володимира Леніна з мавзолею на Червоній площі. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на інформацію від правоохоронців.
«У центрі Москви затримано чоловіка, який намагався викрасти тіло Володимира Леніна з мавзолею. 42-річний москвич уночі прийшов на Червону площу і спробував відчинити двері Мавзолею», – сказано у повідомленні.
За даними ЗМІ, силовики оперативно затримали хулігана, а вже під час допиту чоловік зізнався, що хотів викрасти тіло Леніна.
Правоохоронці затримали хулігана та викликали швидку допомогу. Виявилося, що у чоловіка психічний розлад на тлі надмірного вживання алкоголю.
До слова, в окупованому Мелітополі Запорізької області російські окупанти повернули пам’ятник Леніну, який був демонтований ще у 2015 році.
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