Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Москві чоловік намагався викрасти Леніна з Мавзолею

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Москві чоловік намагався викрасти Леніна з Мавзолею
У Москві чоловік намагався викрасти Леніна з Мавзолею
фото з відкритих джерел

42-річний москвич уночі прийшов на Червону площу і спробував відчинити двері Мавзолею

В столиці Російської Федерації затримали чоловіка, який намагався викрасти тіло Володимира Леніна з мавзолею на Червоній площі. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на інформацію від правоохоронців.

«У центрі Москви затримано чоловіка, який намагався викрасти тіло Володимира Леніна з мавзолею. 42-річний москвич уночі прийшов на Червону площу і спробував відчинити двері Мавзолею», – сказано у повідомленні.

За даними ЗМІ, силовики оперативно затримали хулігана, а вже під час допиту чоловік зізнався, що хотів викрасти тіло Леніна.

Правоохоронці затримали хулігана та викликали швидку допомогу. Виявилося, що у чоловіка психічний розлад на тлі надмірного вживання алкоголю.

До слова, в окупованому Мелітополі Запорізької області російські окупанти повернули пам’ятник Леніну, який був демонтований ще у 2015 році.

Теги: окупанти чоловік Москва

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Армія Путіна готується до великого наступу
Чи підуть окупанти в наступ на Запоріжжя: оцінка ISW
5 лютого, 06:23
Окупанти цього тижня кинули всі сили на оточення Бахмута – Міноборони
Окупанти цього тижня кинули всі сили на оточення Бахмута – Міноборони
4 лютого, 17:56
Глава МЗС назвав війну в Україні «складною ситуацією»
Чий Крим та Донбас? Іран зробив жорстку заяву
19 сiчня, 17:27
Андрія Павленка, який був священником УПЦ МП у Сєвєродонецьку, цього місяця засудили як шпигуна
New York Times: піп Московської церкви вказував окупантам, кого із священників ПЦУ треба вбити
17 сiчня, 16:55
Стало відомо, куди РФ відправляє мобілізованих після навчання в Білорусі
Стало відомо, куди РФ відправляє мобілізованих після навчання в Білорусі
12 сiчня, 17:35
В Україні з’явилась карта безпечних розмінованих маршрутів
В Україні з’явилась карта безпечних розмінованих маршрутів
7 сiчня, 11:19

Соціум

Землетрус у Туреччині: кількість загиблих може зрости у вісім разів – ВООЗ
Землетрус у Туреччині: кількість загиблих може зрости у вісім разів – ВООЗ
У Москві чоловік намагався викрасти Леніна з Мавзолею
У Москві чоловік намагався викрасти Леніна з Мавзолею
Тайвань охопив потужний землетрус
Тайвань охопив потужний землетрус
Під завалами після землетрусу у Сирії жінка народила дитину
Під завалами після землетрусу у Сирії жінка народила дитину
Кількість загиблих у Туреччині зросла до 1651. Ердоган оголосив семиденний траур
Кількість загиблих у Туреччині зросла до 1651. Ердоган оголосив семиденний траур
США показали, як виробляють артилерійські снаряди для ЗСУ (відео)
США показали, як виробляють артилерійські снаряди для ЗСУ (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Вручення повісток на вулиці. Резніков пояснив, що відбувається
47K
День народження першої леді: найкращі образи Зеленської (фото)
40K
Росія втратила найбільший атомний підводний човен
23K
У сусідніх із Україною країнах також стався землетрус
18K
День народження першої леді: цікаві факти з життя Зеленської (фото)
17K
У Туреччині сталися ще два потужних землетруси (відео)

Новини

Відвів літак від житлових будинків: історія загиблого пілота-аса
Сьогодні, 01:00
ПЦУ розгляне календарну реформу в травні
Вчора, 21:33
В обхід санкцій: як друзі Путіна продовжують отримувати мільйони
Вчора, 21:25
«Зливав» росіянам дані про наступальні операції ЗСУ: СБУ затримала злочинця
Вчора, 16:21
Путін відправив Лаврова у турне. Перша зупинка – Ірак
Вчора, 16:04
У Туреччині відкрили «повітряний коридор допомоги» постраждалим
Вчора, 15:16

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту