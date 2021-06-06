У Москві невідомі з нацистською символікою влаштували стрілянину й масову бійку (відео)

Всього в бійці брали участь кілька десятків людей

Затриманих доставили у територіальний відділ МВС для з’ясування обставин

У столиці Росії силовики затримали 19 осіб після масової вуличної бійки зі стріляниною, що сталася увечері 5 червня.

Про це повідомляє видання Медуза.

Московська поліція затриманих людей доставила у відділок, але в чому їх підозрюють, російські ЗМІ не уточнюють.

За інформацією Baza, масову бійку прямо на вулиці влаштували «дві великі групи чоловіків, озброєні вогнепальною зброєю» і з прапорами «з нацистською символікою».

Також повідомляється, що бійка з перестрілкою відбулася «між скінхедами та антифашистами, які намагалися зірвати закритий концерт».

Всього в бійці брали участь кілька десятків людей. У поліції Москви повідомили, що інформації про постраждалих не надходило.