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    У Москві невідомі з нацистською символікою влаштували стрілянину й масову бійку (відео)

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    Всього в бійці брали участь кілька десятків людей - У Москві невідомі з нацистською символікою влаштували стрілянину й масову бійку (відео)
    Всього в бійці брали участь кілька десятків людей
    Скріншот з відео

    Затриманих доставили у територіальний відділ МВС для з’ясування обставин

    У столиці Росії силовики затримали 19 осіб після масової вуличної бійки зі стріляниною, що сталася увечері 5 червня.

    Про це повідомляє видання Медуза.

    Московська поліція затриманих людей доставила у відділок, але в чому їх підозрюють, російські ЗМІ не уточнюють.

    За інформацією Baza, масову бійку прямо на вулиці влаштували «дві великі групи чоловіків, озброєні вогнепальною зброєю» і з прапорами «з нацистською символікою».

    Також повідомляється, що бійка з перестрілкою відбулася «між скінхедами та антифашистами, які намагалися зірвати закритий концерт».

    Всього в бійці брали участь кілька десятків людей. У поліції Москви повідомили, що інформації про постраждалих не надходило.

    Теги: Росія МВС ЗМІ кримінал поліція концерт фашизм
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    У Москві невідомі з нацистською символікою влаштували стрілянину й масову бійку (відео)