У Москві невідомі з нацистською символікою влаштували стрілянину й масову бійку (відео)
Затриманих доставили у територіальний відділ МВС для з’ясування обставин
У столиці Росії силовики затримали 19 осіб після масової вуличної бійки зі стріляниною, що сталася увечері 5 червня.
Про це повідомляє видання Медуза.
Московська поліція затриманих людей доставила у відділок, але в чому їх підозрюють, російські ЗМІ не уточнюють.
За інформацією Baza, масову бійку прямо на вулиці влаштували «дві великі групи чоловіків, озброєні вогнепальною зброєю» і з прапорами «з нацистською символікою».
Також повідомляється, що бійка з перестрілкою відбулася «між скінхедами та антифашистами, які намагалися зірвати закритий концерт».
Всього в бійці брали участь кілька десятків людей. У поліції Москви повідомили, що інформації про постраждалих не надходило.