У Дніпрі чоловік вбив жінку на очах у дітей

Чоловік увірвався до чужого будинку, не виключно, що через ревнощі

Зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння

У Дніпрі в ніч з 5 на 6 червня на вулиці Лавандова сталося вбивство, повідомляє «Информатор».

До трагедії призвела сімейна сварка. Співмешканець жінки розлютився і почав бити її усім, що потрапило під руку, у тому числі взуттям. При цьому чоловік увірвався до чужого будинку. Не виключно, що через ревнощі, що вона пішла у гості.

Через побиття жінка знепритомніла, але це не зупинило вбивцю. Він витяг її за волосся на подвір’я і забив до смерті. Все це відбувалося на очах у її дітей, які в цей час перебували на вулиці. Попередньо встановлено, що нападник перебував у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік і жінка жили разом майже два роки.

Поліція по гарячих слідах затримала вбивцю. Ведеться слідство.

Нагадаємо, раніше кіберспеціалісти Служби безпеки України оперативно встановили харків’янина, який погрожував вчиненням терористичних актів у харківських школах. Так, 1 і 2 червня в популярній соціальній мережі невідомим користувачем було розміщено два відеоролики з повідомленнями про вчинення терористичних актів.

До слова, вранці 11 травня в Казанській школі №175 колишній її учень влаштував стрілянину. Спочатку повідомлялося про 13 загиблих. Пізніше влада уточнила, що жертвами стрілка стали як мінімум семеро дітей. За останніми даними в школі загинули 11 осіб, ще 16 отримали поранення.