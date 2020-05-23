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    У світі

    У Москві затримали чоловіка, який захопив заручників у відділенні банку

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    <p>Поліція оточила офіс Альфа-Банку</p> - У Москві затримали чоловіка, який захопив заручників у відділенні банку

    Поліція оточила офіс Альфа-Банку

    За деякими даними, причиною інциденту стали борги зловмисника по кредитах

    Затримали чоловіка, який захопив відділення Альфа-Банку у центрі російської столиці та взяв у заручники людей, які були там.

    Про це повідомляє «Інтерфакс».

    «Загарбник поводився неадекватно, можливо, перебував під впливом стимулюючих речовин. У процесі спілкування зі співробітниками банку і правоохоронними органами він поводився неадекватно, висував абсурдні суперечливі вимоги», – розповів співрозмовник агентства.

    За попередніми даними, однією з причин події стали борги чоловіка по кредитах.

    Московський главк Слідчого комітету РФ порушив у зв’язку з даним інцидентом кримінальну справу.

    Як повідомлялося раніше, у приміщення Альфа-Банку на Земляному валу у Москві увійшов чоловік у формі кур’єра однієї з мережевих компаній з доставки їжі та заявив, що відділення банку заміновано. Він взяв у заручники п’ять-шість осіб, які на той час перебували у приміщенні.

    Нагадаємо, раніше повідомляли, що у Японії озброєний ножем чоловік захопив заручників.

    Росія заручники чоловік
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