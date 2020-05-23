В Москві у відділенні банку захопили заручників (відео)



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Поліція прибула до відділення банку в Москві, де заручник захопив людей

Поліція оточила будівлю банку

У Москві невідомий взяв у заручники кілька людей у відділенні банку на Земляному валу. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Згідно з інформацією Telegram-каналу Baza, в правоохоронні органи звернувся співробітник банку і повідомив, що у відділенні перебуває чоловік, який заявив про мінування будівлі.

Зазначають, що чоловік взяв в заручники чотирьох співробітників банку та одного відвідувача. На місце прибули поліцейські.

Повідомляють також, що чоловік, який захопив відділення Альфа-банку в Москві, одягнений в костюм Delivery Club, за спиною у нього був фірмовий рюкзак. Очевидець події розповів, що чоловік заявив, що він замінований. «Головні двері заблоковані клієнтом. Чорний вхід відкритий. Він стверджує, що у нього з собою бомба. Юнак - росіянин, до 35 років », – зазначив очевидець.

З’явилася інформація, що чоловіка звати Федір, 1993 року народження. Вимог він не висунув і поводився спокійно.

Інші ЗМІ пишуть, що чоловік, який захопив заручників, вимагає велику суму грошей. Силовики оточили будівлю відділення банку.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що у Японії озброєний ножем чоловік захопив заручників.