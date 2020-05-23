Слідчий комітет Росії порушив справу проти заступника гендиректора ATR



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Муждабаєв повідомив, що Слідком Росії відкрив проти нього справу

Проти Айдера Муждабаєва порушили справу за статтею «публічні заклики до здійснення терористичної діяльності»

Слідчий комітет Росії відкрив справу проти заступника генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдера Муждабаєва.

Про це Айдер Муждабаєв повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв заявив, проти нього у Росії порушили кримінальну справу за частиною 2 статті 205.2 Кримінального кодексу Росії (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму).

Приймаю вітання! Тепер я, як і багато інших кримців і українців, офіційний терорист російської федерації. Дякую росіянам за таку нагороду, ціную, пишаюся. Слава Україні! Смерть ворогам! pic.twitter.com/B05pUaQSYw — Айдер Муждабаєв (@aydermuzhdabaev) May 22, 2020

«Приймаю вітання! Тепер я, як і багато інших кримчан і українців, офіційний терорист Російської Федерації. Дякую росіянам за таку нагороду, ціную, пишаюся», - написав Муждабаєв

Раніше у колонці «Главкому» Айдер Муждабаєв писав про те, чому Україна не заарештовує російських пропагандистів, які їдуть до нас.