Артилеристи з Росії приїздять на окуповані території складати бойові іспити, – Резніков



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«Є інформація про те, що випускники курсанти військових артилерійських навчальних закладів Росії приїздять на Донбас складати іспити» - Олексій Резніков

«Військові збройних сил Росії постійно приїздять в ОРДЛО» – Резніков

Російські курсанти військових училищ приїздять на окуповану територію Донбасу і в якості іспиту стріляють по Україні.

Про це ввечері у п’ятницю, 22 травня 2020 року, повідомив віцепрем’єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Він розповів, що є інформація про те, що випускники курсанти військових артилерійських навчальних закладів Росії приїздять на Донбас складати іспити.

«Вони стріляють по українській території, їм ставлять залік, вони повертаються на випуск, приносять там присягу», – зазначив урядовець.

«Те, що вони приїжджають в Україну і вчаться воювати – це факт», – наголосив він.

Нагадаємо, реінтеграція окупованих територій можлива лише за відсутності ризиків для територіальної цілісності України. Резніков зазначив, що спочатку Україна має отримати контроль над східною ділянкою кордону.

Як повідомлялося, 23 травня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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