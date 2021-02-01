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    У світі

    Президент Чехії назвав Навального націоналістом: він підтримував анексію Криму

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    Мілош Земан нагадав, що Навальний підтримував анексію Криму - Президент Чехії назвав Навального націоналістом: він підтримував анексію Криму
    Мілош Земан нагадав, що Навальний підтримував анексію Криму

    Земан вважає, що Навальний тільки прикидається політиком, який виступає проти режиму президента РФ Володимира Путіна

    Заарештований в Росії опозиціонер Олексій Навальний є російським націоналістом. Його не слід вважати борцем за демократію.

    Про це президент Чехії Мілош Земан заявив в ефірі радіостанції Frekvence 1.

    Він вважає, що Навальний тільки прикидається політиком, який виступає проти режиму президента РФ Володимира Путіна.

    «Він підтримував анексію Криму, брав участь у ряді націоналістичних маршів і, по-третє, підтримував сталінські депортації чеченців, так що ж він за борець за демократію? Я думаю, що він російський націоналіст»,– сказав президент Чехії.

    У березні 2014 року, коли Росія окупувала Крим, Навальний заявляв, що дії президента РФ на півострові, на його думку, – це не геополітика, а «особиста помста Путіна всьому українському народу, який своєю революцією подав поганий приклад росіянам».

    У листопаді 2019 року Навальний заявив з приводу Криму, що «фарш назад не пройде». За його словами, анексія півострова була незаконною, але там вже 2 млн осіб з російськими паспортами.

    У неділю в столиці та інших містах Росії проходять несанкціоновані акції на підтримку заарештованого після повернення в Росію опозиціонера Олексія Навального. У центрі Москви обмежено рух пішоходів, закрито на вхід і вихід сім станцій столичного метрополітену, змінено рух громадського наземного транспорту. Проводяться затримання учасників акції.

    Сьогодні вдень стало відомо також про затримання дружини Олексія Навального, а також його соратника Іллі Яшина.

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    Теги: Крим Росія анексія Олексій Навальний президент
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