Штурм Капітолію підірвав авторитет США як провідної демократії, – Зеленський

Зеленський додав, що ніколи не думав, що таке може статися в Америці, і що це шкодить зусиллям США з просування демократії за кордоном

Президент України Володимир Зеленський розповів, що був «шокований» штурмом Конгресу США прихильниками Дональда Трампа 6 січня.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Axios, яке виходить на американському телеканалі HBO.

«Я вважаю, що це (штурм Капітолію. – ред.) був сильний удар по демократії США», – сказав він.

«Ми звикли вірити в те, що в Сполучених Штатах існують ідеальні демократичні інститути, де влада передається спокійно... В Україні ми пережили дві революції... ми розуміли, що такі речі можуть відбуватися в світі. Але що це може статися в США? Ніхто не очікував, що... Я дуже хвилювався... Я не хотів, щоб у вас трапився переворот... Після чогось подібного, я вважаю, що світу буде дуже важко побачити Сполучені Штати як символ демократії», – сказав Зеленський.

Видання відзначає, що коментарі Зеленського з приводу штурму Капітолію демонструють, як заворушення 6 січня відгукнулися поза межами Америки, викликаючи тривогу у країн-союзників, «які дивляться на США в пошуках безпеки і натхнення».

У інтерв’ю Зеленський заявив, що сподівається на перезавантаження американо-українських відносин при новій адміністрації і при президенті Джо Байдені.

У справі про напад на Капітолій прихильників Дональда Трампа заарештовані 135 осіб.

6 січня натовп прихильників нині вже експрезидента вдався до штурму Конгресу США в момент, коли законодавці затверджували офіційні результати президентських виборів, на яких переміг Джо Байден. Членів Конгресу евакуювали, засідання було перенесене через фізичну загрозу законодавцям.

Тоді ж правоохоронці виявили вибухові пристрої неподалік Капітолія.

Нагадаємо, колишній агент КДБ заявив, що Росія завербувала Трампа ще 40 років тому.