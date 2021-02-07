У Нідерландах через снігопад скасували десятки авіарейсів і зупинили потяги

7 лютого на півночі країни температура становила до -20

У неділю в Нідерландах скасували, затримали або перенаправили десятки рейсів в амстердамському аеропорту «Схіпхол» через сильний снігопад.

Про це повідомляє ресурс aviation24.be.

Вказано, що деякий час вранці жоден літак не міг злетіти або приземлитися взагалі.

При цьому аеропорт «Ейндховен» повідовив про повне скасування усіх рейсів до 07:00 понеділку. Вхідні рейси перенаправили до аеропорту Кельн Бонн.

Крім того, зупинився рух потягів. Нідерландська залізниця інформує, що через сильний снігопад по всій країні потяги не курсуватимуть. Також ускладнено рух громадського транспорту. Автобуси ходять із затримками.

За прогнозами синоптиків, 7 лютого на півночі країни температура становила до -20.

Зазначимо, потужний снігопад спровокував транспортний колапс у Німеччині.

Як повідомлялось, 8 лютого в Україні прогнозується серйозне погіршення погодних умов практично на всій території країни. Через очікувані сильні снігопади, хуртовини й ожеледі синоптики просять українців не покидати своїх помешкань без особливої потреби. На Закарпатті та Прикарпатті, у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях оголошено І рівень небезпеки.

До слова, синоптики прогнозують, що у 2021 році весна буде ранньою, справжнє тепло прийде в Україну в кінці лютого, але не виключено, що в березні будуть короткочасні періоди похолодання, навіть зі снігом.