Потужний снігопад спровокував транспортний колапс у Німеччині

Через аномальні погодні умови припинене сполучення з Нідерландами

Через аномальний снігопад у Німеччині зупиняється транспортне сполучення. Як повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на заяву концерну Deutsche Bahn, через випадання снігу та крижаний дощ у країні паралізовано залізничний рух, припинене транспортне сполучення з Нідерландами.

«Міжміське сполучення між Німеччиною та Нідерландами поки призупинене. Не ходять потяги ICE між Франкфуртом-на-Майні і Амстердамом, а також між Берліном і Амстердамом», – інформують у компанії.

Зазначено, що циклон торкнувся насамперед північних регіонів країни. Не курсують також поїзди з цілої низки маршрутів всередині Німеччини–Гамбург–Кіль, Гамбург–Любек, Гамбург–Дортмунд/Кельн, Берлін–Франкфурт-на-Майні, Берлін, Ганновер–Дортмунд/Кельн, Берлін–Лейпциг–Ерфурт, Ганновер–Бремен.

При цьому снігопади супроводжуються сильними вітрами – до 80 км/год.

Відзначимо, що для руху закриті й багато автобанів. Тільки в землі Північний Рейн - Вестфалія за вечір суботи й минулу ніч було зареєстровано понад 200 дорожньо-транспортних пригод.

А в місті Хаген під вагою снігу обвалився дах циркового намету. Ніхто не постраждав.

Видання DW також повідомляє, що за даними німецьких метеорологів, снігопади і крижані дощі триватимуть до 8 лютого. Місцями сніговий покрив складе від 15 до 40 сантиметрів, а снігові замети можуть бути вище одного метра.

Крім того, в окремих містах і регіонах влади й правоохоронці закликали громадян залишатися вдома.

Нагадаємо, у неділю в Нідерландах скасували багато рейсів через снігопад. Також призупинено роботу залізниці.

Як вже повідомлялось, завтра, 8 лютого в Україні прогнозується серйозне погіршення погодних умов практично на всій території країни. Через очікувані сильні снігопади, хуртовини й ожеледі синоптики просять українців не покидати своїх помешкань без особливої потреби. На Закарпатті та Прикарпатті, у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях оголошено І рівень небезпеки.