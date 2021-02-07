Снігопади, хуртовини та ожеледиця: синоптики прогнозують погіршення погоди в понеділок

Найнижча температура очікується в Чернігівській та Сумській областях

У понеділок, 8 лютого, по всій країні очікується погіршення погодних умов. Зокрема Український гідрометцентр на своїй сторінці в Facebook попереджає про сильні снігопади, хуртовини і ожеледі.

8 лютого у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях прогнозується значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети, (приріст снігу 20-30см, в Рівненській, Волинській, Львівській областях 30-40 см); на Закарпатті, вдень і на Прикарпатті та у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях сніг з переходом у дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності).

Вітер очікується переважно східний, 7-12 м/с, вночі у західній частині, вдень в Україні пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, на Чернігівщині та Сумщині 17-22° морозу, вдень 2-7°, у північній частині до 10° морозу; у південних областях та на Прикарпатті вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° тепла; на Закарпатті та півдні Одещини вночі 0-5° тепла, вдень 7-12° тепла.

«Водіїв і пішоходів просимо бути дуже уважними і обережними. Чи не покидайте свої будинки без крайньої необхідності», – сказали в гідрометцентрі.

Раніше стало відомо, що у звʼязку з очікуваним похолоданням у країні розгорнуто близько пʼяти тисяч пунктів обігріву.