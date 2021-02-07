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    Снігопади, хуртовини та ожеледиця: синоптики прогнозують погіршення погоди в понеділок

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><span lang="uk-UA">Вночі в Україні очікуються снігопади<br /></span></p> - Снігопади, хуртовини та ожеледиця: синоптики прогнозують погіршення погоди в понеділок

    Вночі в Україні очікуються снігопади

    Фото з відкритих джерел

    Найнижча температура очікується в Чернігівській та Сумській областях

    У понеділок, 8 лютого, по всій країні очікується погіршення погодних умов. Зокрема Український гідрометцентр на своїй сторінці в Facebook попереджає про сильні снігопади, хуртовини і ожеледі.

    8 лютого у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях прогнозується значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети, (приріст снігу 20-30см, в Рівненській, Волинській, Львівській областях 30-40 см); на Закарпатті, вдень і на Прикарпатті та у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях сніг з переходом у дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності).

    Вітер очікується переважно східний, 7-12 м/с, вночі у західній частині, вдень в Україні пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, на Чернігівщині та Сумщині 17-22° морозу, вдень 2-7°, у північній частині до 10° морозу; у південних областях та на Прикарпатті вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° тепла; на Закарпатті та півдні Одещини вночі 0-5° тепла, вдень 7-12° тепла.

    «Водіїв і пішоходів просимо бути дуже уважними і обережними. Чи не покидайте свої будинки без крайньої необхідності», – сказали в гідрометцентрі.

    Раніше стало відомо, що у звʼязку з очікуваним похолоданням у країні розгорнуто близько пʼяти тисяч пунктів обігріву.

    Теги: прогноз погоди Чернігівщина Сумщина вітер дощ
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